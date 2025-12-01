- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
Поїзд Ужгород – Відень, Братислава: скільки коштує квиток та як придбати
Нові маршрути дозволяють пасажирам без пересадок дістатися до столиць Словаччини, Угорщини та Австрії.
З Ужгорода у 2025 році запрацювали прямі міжнародні рейси «Укрзалізниці» до Братислави, Будапешта та Відня. Запуск став можливим після будівництва євроколії на ділянці між Чопом і Ужгородом — уперше за період незалежності України.
Нові маршрути дозволяють пасажирам без пересадок дістатися до столиць Словаччини, Угорщини та Австрії, а також зручно поєднувати поїздки з внутрішніми рейсами.
Розклад руху поїздів
Ужгород — Братислава (№961/618)
Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Братислави — о 18:33
Зворотний поїзд Братислава — Ужгород (№617/964) вирушає об 11:27, прибуває до Ужгорода о 22:35.
Ужгород — Будапешт — Відень (№146)
Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Будапешта — о 14:20, до Відня — о 17:20. Зворотний рейс Відень — Будапешт — Ужгород (№143) вирушає з Відня о 10:42, прибуває до Будапешта о 13:19 та до Ужгорода — о 22:35.
Квитки та пересадки
Придбати квитки можна через застосунок і сайт «Укрзалізниці», а також на сайтах угорських та словацьких залізниць. Із введенням нового графіка руху в грудні передбачені зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.
Завдяки цьому можливим стає формат подорожі: виїзд увечері з Києва, прибуття вранці до Ужгорода та подальший прямий виїзд європейським поїздом без пересадок.
