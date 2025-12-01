Поїзд Ужгород – Відень, Братислава: скільки коштує квиток та як придбати

Поїзд, фото ілюстративне / © uz.gov.ua

Реклама

З Ужгорода у 2025 році запрацювали прямі міжнародні рейси «Укрзалізниці» до Братислави, Будапешта та Відня. Запуск став можливим після будівництва євроколії на ділянці між Чопом і Ужгородом — уперше за період незалежності України.

Нові маршрути дозволяють пасажирам без пересадок дістатися до столиць Словаччини, Угорщини та Австрії, а також зручно поєднувати поїздки з внутрішніми рейсами.

Розклад руху поїздів

Ужгород — Братислава (№961/618)

Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Братислави — о 18:33

Реклама

Зворотний поїзд Братислава — Ужгород (№617/964) вирушає об 11:27, прибуває до Ужгорода о 22:35.

Ужгород — Будапешт — Відень (№146)

Відправлення з Ужгорода — о 08:09, прибуття до Будапешта — о 14:20, до Відня — о 17:20. Зворотний рейс Відень — Будапешт — Ужгород (№143) вирушає з Відня о 10:42, прибуває до Будапешта о 13:19 та до Ужгорода — о 22:35.

Квитки та пересадки

Придбати квитки можна через застосунок і сайт «Укрзалізниці», а також на сайтах угорських та словацьких залізниць. Із введенням нового графіка руху в грудні передбачені зручні стиковки з внутрішніми поїздами, зокрема нічними.

Завдяки цьому можливим стає формат подорожі: виїзд увечері з Києва, прибуття вранці до Ужгорода та подальший прямий виїзд європейським поїздом без пересадок.

Реклама

Раніше ми розповідали, що через безпекову ситуацію залізничне сполучення з Донецькою областю наразі повністю припинене.