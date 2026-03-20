Поїзда зупинятимуть серед маршруту: українцям змінили правила поїздок у потягах

Нові правила подорожей залізницею

Через суттєве загострення безпекової ситуації в Україні та постійні атаки на залізничну інфраструктуру, національний перевізник вимушений переглянути правила пасажирських перевезень. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що з початку березня 2026 року спостерігається нова хвиля посилених ударів, що змушує компанію запроваджувати додаткові заходи для захисту пасажирів та працівників залізниці.

Нові правила реагування на небезпеку

Задля підвищення рівня безпеки до моніторингу ситуації залучені великі команди фахівців: диспетчери, моніторингові групи та працівники служб безпеки. Вони ретельно аналізують кожен випадок обстрілів та переглядають операційні протоколи.

Нові правила перевезень передбачають можливість екстреної зупинки потягів як безпосередньо на станціях, так і на перегонах між ними. У разі виникнення реальної загрози життю людей передбачені наступні кроки:

Тимчасові зупинки поїздів у безпечних зонах маршруту.

Можлива висадка пасажирів для організованого переходу до найближчих укриттів.

Швидке реагування провідників та персоналу, які проходять регулярні тренування з евакуації та надання допомоги пасажирам.

Важливо підкреслити, що залізниця не припинятиме рух під час кожної повітряної тривоги. Спеціальні заходи застосовуватимуть лише тоді, коли загроза буде реальною та підтвердженою фахівцями. Вагони вже додатково оснащують необхідним обладнанням, а для людей готують спеціальні інформаційні пам’ятки.

Що радять пасажирам фахівці: як планувати маршрути

Залізнична мережа країни є єдиною взаємопов’язаною системою. Тому безпекова зупинка в одному регіоні неминуче впливає на рух поїздів по всій країні, що може спричинити значні затримки. У «Укрзалізниці» закликають пасажирів до відповідального планування подорожей, особливо якщо вони передбачають пересадки.

Фахівці наполегливо радять уникати пересадок із коротким інтервалом часу, особливо під час міжнародних поїздок. Рекомендується залишати щонайменше 2–3 години запасу між рейсами. Масштабні атаки можуть спричиняти й триваліші затримки, тому такий часовий «буфер» допоможе уникнути критичних ситуацій при плануванні подальшого шляху.

Нагадаємо також, що з квітня 2026 року очікується впровадження нових правил для пасажирів, які подорожують поїздами за кордон, про що компанія повідомить додатково.