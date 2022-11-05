Поїзди "Укрзалізниці" починають курсувати за чотирма новими напрямками: деталі

Потяги курсуватимуть по Україні та за кордон.
Поїзди "Укрзалізниці" від суботи, 5 листопада, почали курсувати за чотирма новими напрямками.
Про це компанія повідомила у Telegram.
"Нові рейси Київ – Кишинів, Київ – Перемишль, Одеса – Краматорськ, Жмеринка – Хутір-Михайлівський розпочинають рух сьогодні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще декілька анонсованих новинок готуються до перших рейсів, компанія оприлюднить розклад найближчими днями.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 3 листопада запустила потяг до звільненого Куп'янська на Харківщині.
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