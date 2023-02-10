Поїзди "Укрзалізниці" затримуються через знеструмлення

Пасажирів пересаджують до вагонів під резервним тепловозом.

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні п'ять із 65 рейсів затримуються на п'ять хвилин і більше, ще три поїзди - на понад півгодини.

Про це 10 лютого повідомили в "Укрзалізниці".

Пасажирів рейсу №712/711 Київ - Краматорськ пересаджують до спальних вагонів під резервним тепловозом.

Також читайте У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

Інтерсіті+ №722 в напрямку Харкова доїде також під теплотягою. Зворотні відправлення з Краматорська та Харкова відповідно очікуються із затримкою, про яку повідомлять додатково.

"Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами", - зазначили в "Укрзалізниці".

Пасажири, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, із тим же квитком можуть сісти на наступний рейс аналогічного напрямку.

У компанії додали, що київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, зокрема мостами між лівим та правим берегом Києва.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога. За даними голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російська армія може випустити по Україні до 20 ракет.

Читайте також: