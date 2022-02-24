Поїзди в Україні курсують за графіком: яка ситуація на вокзалах (фото та відео)

Поїзди в Україні курсують за графіком: яка ситуація на вокзалах (фото та відео)

Деякі рейсі скасували.

В Україні станом на ранок 24 лютого більшість поїздів курсують за графіком. Ситуація на вокзалах спокійна.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Яка ситуація на вокзалах

Найбільше скупчення людей - на вокзалі у Києві , але паніки немає, каси працюють.

, але паніки немає, каси працюють. У Харкові людей багато. Там радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.

людей багато. Там радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку. На півдні країни - в Одесі, Миколаєві, у Херсоні та Ізмаїлі ситуація також спокійна. Підвищеного ажіотажу немає.

ситуація також спокійна. Підвищеного ажіотажу немає. У Маріуполі також працюють всі служби, без паніки.

В "Укрзалізниці" заспокоїли громадян: пасажири, які мають квитки виїдуть своїми рейсами.

Квитки радять купувати через онлайн-канали, а не в касах на вокзалах.

Які рейси скасували

З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:

№10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху

слідує на Волноваху №11 Київ - Новоолексіївка , №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка

, №86/88 слідують №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша

№112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Поїзди у Харків тимчасово зупинено.

Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.

Контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11

Зазначимо, "Укрзалізниця" евакуює мешканців міст поряд з лінією розмежування. Рейси виконають сьогодні, 24 лютого, з вокзалів у Луганській, Донецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

ТСН зібрала інформацію про події на лініях зіткнення в усіх регіонах України

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