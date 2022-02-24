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Поїзди в Україні курсують за графіком: яка ситуація на вокзалах (фото та відео)

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Поїзди в Україні курсують за графіком: яка ситуація на вокзалах (фото та відео)

Укрзалізниця

Деякі рейсі скасували.

В Україні станом на ранок 24 лютого більшість поїздів курсують за графіком. Ситуація на вокзалах спокійна.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Яка ситуація на вокзалах

  • Найбільше скупчення людей - на вокзалі у Києві, але паніки немає, каси працюють. 
  • У Харкові людей багато. Там радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.
  • На півдні країни - в Одесі, Миколаєві, у Херсоні та Ізмаїлі ситуація також спокійна. Підвищеного ажіотажу немає.
  • У Маріуполі також працюють всі служби, без паніки.

В "Укрзалізниці" заспокоїли громадян: пасажири, які мають квитки виїдуть своїми рейсами.

Квитки радять купувати через онлайн-канали, а не в касах на вокзалах.

Які рейси скасували

З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:

  • №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху
  •  №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
  • №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша
  • №112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Поїзди у Харків тимчасово зупинено.

Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків -  Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.

Контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11

Зазначимо, "Укрзалізниця" евакуює мешканців міст поряд з лінією розмежування. Рейси виконають сьогодні, 24 лютого, з вокзалів у Луганській, Донецькій та Одеській областях.

Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.

Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.

Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

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