Поїзди в Україні курсують за графіком: яка ситуація на вокзалах (фото та відео)

Деякі рейсі скасували.
В Україні станом на ранок 24 лютого більшість поїздів курсують за графіком. Ситуація на вокзалах спокійна.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Яка ситуація на вокзалах
- Найбільше скупчення людей - на вокзалі у Києві, але паніки немає, каси працюють.
- У Харкові людей багато. Там радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.
- На півдні країни - в Одесі, Миколаєві, у Херсоні та Ізмаїлі ситуація також спокійна. Підвищеного ажіотажу немає.
- У Маріуполі також працюють всі служби, без паніки.
В "Укрзалізниці" заспокоїли громадян: пасажири, які мають квитки виїдуть своїми рейсами.
Квитки радять купувати через онлайн-канали, а не в касах на вокзалах.
Які рейси скасували
З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:
- №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волноваху
- №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
- №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша
- №112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.
Поїзди у Харків тимчасово зупинено.
Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.
Контакт-центр Укрзалізниці працю в штатному режимі: 0-800-50-31-11
Зазначимо, "Укрзалізниця" евакуює мешканців міст поряд з лінією розмежування. Рейси виконають сьогодні, 24 лютого, з вокзалів у Луганській, Донецькій та Одеській областях.
Нагадаємо, що вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Водночас він сказав, що, мовляв, у плани РФ не входить окупація України.
Путін закликав українських військових скласти зброю, а тих, хто буде захищати Україну, мовляв, отримає таку відповідь, якої ще не було.
Цієї ж ночі російські війська почали атакувати українські стратегічні об'єкти з повітря на території всієї держави. Окрім того, Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
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