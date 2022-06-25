Поїзди від України до Перемишля затримуються на 5 годин - "Укрзалізниця" пояснила чому

Поїзди від України до Перемишля затримуються на 5 годин - "Укрзалізниця" пояснила чому

Залізничники обох країн наразі працюють над організацією пересадок та якнайшвидшим відновленням руху.

Потяги від українських міст до Перемишля у Польщі затримуються на 5 годин.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці поїзди №35/36 Одеса – Перемишль та №54/53 Київ – Перемишль дістануться кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин", йдеться у повідомленні.

Працівники польської та української залізниці працюють над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила від двох українських міст потяги до Польщі: графік курсування.

Читайте також: