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Поїзди від України до Перемишля затримуються на 5 годин - "Укрзалізниця" пояснила чому

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Поїзди від України до Перемишля затримуються на 5 годин - "Укрзалізниця" пояснила чому

Фото: t.me/UkrzalInfo

Залізничники обох країн наразі працюють над організацією пересадок та якнайшвидшим відновленням руху.

Потяги від українських міст до Перемишля у Польщі затримуються на 5 годин. 

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"У зв’язку з пошкодженням контактної мережі на польській залізниці поїзди №35/36 Одеса – Перемишль та №54/53 Київ – Перемишль дістануться кінцевої станції з орієнтовною затримкою до 5 годин", йдеться у повідомленні. 

Працівники польської та української залізниці працюють над організацією пересадок та якомога швидшим відновленням руху в напрямку Перемишля.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила від двох українських міст потяги до Польщі: графік курсування.

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