Поїзди з заходу України до Києва заповнені на 95%: скільки людей повертається до столиці

Поїзди з заходу України до Києва заповнені на 95%: скільки людей повертається до столиці

Більшість поїздів "Укрзалізниці", що курсують із західних регіонів України до Києва, заповнені більш як на 95%. Саме до столиці з заходу їде найбільше людей.

Щодня до Києва тільки залізницею повертається не менше 11 тис. осіб.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Найбільше зараз людей їде із заходу до Києва. У нас майже всі такі рейси заповнені на понад 95%. Ми порахували, що щодня до Києва повертається тільки залізницею не менше 11 тис. осіб", ­– розповів очільник компанії.

Окрім того, до України залізницею повертаються пасажири з-за кордону. Так, від 1 до 11 травня поїздами повернулися не менше 10 тис. пасажирів з Європи.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" завершує програму евакуаційних поїздів через суттєве зменшення кількості пасажирів, які користуються такими рейсами.

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