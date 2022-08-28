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Поїзди затримуються на 4-5 годин: "Укрзалізниця" змінила перелік рейсів через ремонт колії поблизу Тернополя

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Поїзди затримуються на 4-5 годин: "Укрзалізниця" змінила перелік рейсів через ремонт колії поблизу Тернополя

Фото: Associated Press

У Тернопільській області на ділянці Підволочиськ-Максимівка 28 серпня сталась аварія на залізниці.

В управлінні "УЗ" надали оновлений перелік поїздів, що прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин через відновлення колії на Тернопільщині.

Повний список оновлених рейсів надала пресслужба "Укрзалізниці".

  • №706 Пшемисль-Київ;
  • №120 Львів-Запоріжжя;
  • №258/260 Івано-Франківськ-Чернігів, Суми;
  • №26/236 Ворохта, Чернівці -Одеса;
  • №58/60 Чоп, Ворохта-Київ;
  • №12 Львів-Одеса;
  • №82 Ужгород-Київ;
  • №50 Трускавець-Київ:
  • №36/38 Пшемисль, Ужгород-Одеса;
  • №56 Ясіня-Київ;
  • №715 Пшемисль-Київ.

А також такі рейси зворотних напрямків:

  • №55 Київ-Ясіня;
  • №705 Київ-Пшемисль;
  • №26/236 Одеса-Ворохта, Чернівці;
  • №81 Київ-Ужгород;
  • №36/38 Одеса-Пшемисль, Ужгород;
  • №57/59 Київ-Ворохта, Чоп;
  • №49 Київ-Трускавець;
  • №12 Одеса-Львів;
  • №41 Дніпро-Львів;
  • №120 Запоріжжя-Львів;
  • №21 Харків-Львів;
  • №86 Запоріжжя-Львів.

Поїзди львівського напрямку, які не прямують через Хмельницький-Тернопіль, слідують графіком.

Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

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Дата публікації
Перегляди
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