Поїзди затримуються на 4-5 годин: "Укрзалізниця" змінила перелік рейсів через ремонт колії поблизу Тернополя

У Тернопільській області на ділянці Підволочиськ-Максимівка 28 серпня сталась аварія на залізниці.
В управлінні "УЗ" надали оновлений перелік поїздів, що прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин через відновлення колії на Тернопільщині.
Повний список оновлених рейсів надала пресслужба "Укрзалізниці".
- №706 Пшемисль-Київ;
- №120 Львів-Запоріжжя;
- №258/260 Івано-Франківськ-Чернігів, Суми;
- №26/236 Ворохта, Чернівці -Одеса;
- №58/60 Чоп, Ворохта-Київ;
- №12 Львів-Одеса;
- №82 Ужгород-Київ;
- №50 Трускавець-Київ:
- №36/38 Пшемисль, Ужгород-Одеса;
- №56 Ясіня-Київ;
- №715 Пшемисль-Київ.
А також такі рейси зворотних напрямків:
- №55 Київ-Ясіня;
- №705 Київ-Пшемисль;
- №26/236 Одеса-Ворохта, Чернівці;
- №81 Київ-Ужгород;
- №36/38 Одеса-Пшемисль, Ужгород;
- №57/59 Київ-Ворохта, Чоп;
- №49 Київ-Трускавець;
- №12 Одеса-Львів;
- №41 Дніпро-Львів;
- №120 Запоріжжя-Львів;
- №21 Харків-Львів;
- №86 Запоріжжя-Львів.
Поїзди львівського напрямку, які не прямують через Хмельницький-Тернопіль, слідують графіком.
Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.
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