Поїзди затримуються на 4-5 годин: "Укрзалізниця" змінила перелік рейсів через ремонт колії поблизу Тернополя

У Тернопільській області на ділянці Підволочиськ-Максимівка 28 серпня сталась аварія на залізниці.

В управлінні "УЗ" надали оновлений перелік поїздів, що прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин через відновлення колії на Тернопільщині.

Повний список оновлених рейсів надала пресслужба "Укрзалізниці".

№706 Пшемисль-Київ;

№120 Львів-Запоріжжя;

№258/260 Івано-Франківськ-Чернігів, Суми;

№26/236 Ворохта, Чернівці -Одеса;

№58/60 Чоп, Ворохта-Київ;

№12 Львів-Одеса;

№82 Ужгород-Київ;

№50 Трускавець-Київ:

№36/38 Пшемисль, Ужгород-Одеса;

№56 Ясіня-Київ;

№715 Пшемисль-Київ.

А також такі рейси зворотних напрямків:

№55 Київ-Ясіня;

№705 Київ-Пшемисль;

№26/236 Одеса-Ворохта, Чернівці;

№81 Київ-Ужгород;

№36/38 Одеса-Пшемисль, Ужгород;

№57/59 Київ-Ворохта, Чоп;

№49 Київ-Трускавець;

№12 Одеса-Львів;

№41 Дніпро-Львів;

№120 Запоріжжя-Львів;

№21 Харків-Львів;

№86 Запоріжжя-Львів.

Поїзди львівського напрямку, які не прямують через Хмельницький-Тернопіль, слідують графіком.

Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

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