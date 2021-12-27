"Поїздка після 18:00 - це неймовірна вдача": у Херсоні знову хочуть підняти плату за проїзд у транспорті

"Поїздка після 18:00 - це неймовірна вдача": у Херсоні знову хочуть підняти плату за проїзд у транспорті

Містян запрошують обговорити питання.

Влада Херсона хоче обговорити питання підвищення платні в пасажирському транспорті.

Про це на сторінці у Facebook повідомив Дементій Білий, голова організації в Херсонській обласній організації Комітету виборців України.

“У містян є можливість висловитися щодо бажання влади досягти балансу інтересів пасажирів та перевізників шляхом поступового забезпечення обгрунтованого підвищення платні проїзду в громадському транспорті та дотримання перевізниками умов договорів, які вони уклали із міською владою. Висловити свою точку зору можна 29 грудня о 17:00 у великому залі Херсонської міської ради на громадських слуханнях”, - написав Дементій Білий.

Тим часом у Мережі херсонці скаржаться, що у місті стає все менше маршруток, а дістатися з одного кінця міста до іншого – це справжнісіньке випробування.

"Народе, що відбувається з нашим транспортом? Ціна за проїзд зросла, а сервіс став набагато гіршим. У Річпорті взагалі біда. Вранці, коли багато народу поспішає на роботу чи школу, маршруток взагалі немає. Тільки маршрут №7 ходить нормально, але в нього треба влізти та й не всім він підходить. Як виходити із ситуації? Краще розігнати ці незрозумілі ПП та відновити муніципальний транспорт", - написав Віталій Данич.

Фото: most.ks.ua

Користувачі відразу почали писати:

На лінію виходять один-два автобуси, але дочекатися їх – завдання не з простих.

Якби городяни знали, що на приватниках і тримається наш херсонський транспорт!

Ті автобуси, які взяло місто в кредит, не впорається із запитами нашого міста, та й у цей мороз -12 скільки їх стільки не виїхало на лінію, замерзли і не завелися!

Хтось тут згадував за тролейбуси, так ними ж не до всіх районів міста можна дістатися. До нас на Блюхера-Безродного нічим, крім маршруток, не дістанешся. Після 6-7 вечора з міста хоч плач, дістатись нічим. Ні 20, ні 38 можеш не дочекатися.

Жодного муніципального транспорту не буде, у Миколаєві приватний знищили, а замість нього нічого не поставили.

Маршрутка №12 практично не їздить! "Четвірка" раніше була, як годинник. Наразі теж виникли проблеми. А поїздка після 18:00 - це неймовірна удача! Чи не тому Херсон - найгірший в Україні за якістю життя?

А вже наступного тижня до Херсона прибуде перший низькопідлоговий 12- метровий тролейбус. 26 листопада міське комунальне підприємство "Херсонелектротранс" та ТОВ "БКМ-Україна" підписали договір на постачання 42 одиниць техніки, один з тролейбусів першої партії місто отримає до Нового року, наступні чотири – в січні 2022 року.

Нагадаємо, востаннє платня за проїзд у транспорті Херсона підвищували у серпні 2021 року. Тепер проїзд у маршрутці коштує 8 грн, а у тролейбусі - 2,50 грн.