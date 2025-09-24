- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Поїздка в гори стала зручнішою: "Укрзалізниця" запускає нові рейси
Нові регіональні маршрути Укрзалізниці дозволяють швидко та комфортно дістатися Ворохти та інших гірських локацій.
«Укрзалізниця» запускає нові регіональні рейси Львів — Ворохта — Львів та Івано-Франківськ — Ворохта дозволяють швидко дістатися гір та насолодитися краєвидами. Подорож займе кілька годин, а квитки доступні онлайн та у касах вокзалів.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» на Facebook.
Розклад поїздів на 27–28 вересня:
27 вересня
Поїзд №807/808 Львів — Ворохта
Відправлення зі Львова: 08:02
Прибуття до Ворохти: 13:02
27–28 вересня
Поїзд №808/807 Ворохта — Львів
Відправлення з Ворохти: 14:37
Прибуття до Львова: 19:56
На маршруті передбачені зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.
28 вересня
Поїзд №810 Львів — Івано-Франківськ
Відправлення зі Львова: 07:28
Прибуття до Івано-Франківська: 10:03
Поїзд №812/811 Івано-Франківськ — Ворохта
Відправлення з Івано-Франківська: 11:18
Прибуття до Ворохти: 13:02
На маршруті передбачені зупинки: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.
У компанії також планують запустити додаткові рейси у жовтні.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 12 вересня «Укрзалізниця» відкриває нові прямі маршрути з Ужгорода до столиць Європи. Відтепер пасажири зможуть дістатися євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.