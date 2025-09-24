ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
1 хв

Поїздка в гори стала зручнішою: "Укрзалізниця" запускає нові рейси

Нові регіональні маршрути Укрзалізниці дозволяють швидко та комфортно дістатися Ворохти та інших гірських локацій.

Наталія Магдик
Вокзал

Вокзал / © Укрзалізниця

«Укрзалізниця» запускає нові регіональні рейси Львів — Ворохта — Львів та Івано-Франківськ — Ворохта дозволяють швидко дістатися гір та насолодитися краєвидами. Подорож займе кілька годин, а квитки доступні онлайн та у касах вокзалів.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці» на Facebook.

Розклад поїздів на 27–28 вересня:

27 вересня

Поїзд №807/808 Львів — Ворохта

  • Відправлення зі Львова: 08:02

  • Прибуття до Ворохти: 13:02

27–28 вересня

Поїзд №808/807 Ворохта — Львів

  • Відправлення з Ворохти: 14:37

  • Прибуття до Львова: 19:56

На маршруті передбачені зупинки: Стрий, Калуш, Івано-Франківськ, Яремче, Татарів-Буковель.

28 вересня

Поїзд №810 Львів — Івано-Франківськ

  • Відправлення зі Львова: 07:28

  • Прибуття до Івано-Франківська: 10:03

Поїзд №812/811 Івано-Франківськ — Ворохта

  • Відправлення з Івано-Франківська: 11:18

  • Прибуття до Ворохти: 13:02

На маршруті передбачені зупинки: Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель.

У компанії також планують запустити додаткові рейси у жовтні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що від 12 вересня «Укрзалізниця» відкриває нові прямі маршрути з Ужгорода до столиць Європи. Відтепер пасажири зможуть дістатися євроколією до Братислави, Відня та Будапешта.

