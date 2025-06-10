Поїздка з дітьми за кордон: чи дійсно знову треба дозвіл батька

Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон

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В Україні розпочався сезон відпусток, і попри війну, чимало сімей (переважно жінки з дітьми) мандрують на відпочинок за кордон. ТСН.ua зібрав усе про правила перетину кордону з неповнолітніми

Держприкордонслужба нагадує, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені. Попри чутки у Мережі, діти досі можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків. Нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна.

якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом — нотаріальна згода також не вимагається;

у разі подорожі не з родичами — обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Які документи перевіряють у дитини прикордонники:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

внутрішній паспорт (за наявності);

свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Ламінування свідоцтв про народження

У ДПСУ пояснили, що ламінування не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.

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