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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Поїздка з дітьми за кордон: чи дійсно знову треба дозвіл батька

Від початку повномасштабної війни в Україні скасували обов’язковий дозвіл кожного з батьків на виїзд дитини за кордон.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон

Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон

В Україні розпочався сезон відпусток, і попри війну, чимало сімей (переважно жінки з дітьми) мандрують на відпочинок за кордон. ТСН.ua зібрав усе про правила перетину кордону з неповнолітніми

Держприкордонслужба нагадує, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені. Попри чутки у Мережі, діти досі можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків. Нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна.

  • якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом — нотаріальна згода також не вимагається;

  • у разі подорожі не з родичами — обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Які документи перевіряють у дитини прикордонники:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

  • внутрішній паспорт (за наявності);

  • свідоцтво про народження;

  • документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

Ламінування свідоцтв про народження

У ДПСУ пояснили, що ламінування не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.

Раніше ми писали, чи дійсно батьки масово вивозять юнаків після 11 класу.

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