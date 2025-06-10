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Поїздка з дітьми за кордон: чи дійсно знову треба дозвіл батька
Від початку повномасштабної війни в Україні скасували обов’язковий дозвіл кожного з батьків на виїзд дитини за кордон.
В Україні розпочався сезон відпусток, і попри війну, чимало сімей (переважно жінки з дітьми) мандрують на відпочинок за кордон. ТСН.ua зібрав усе про правила перетину кордону з неповнолітніми
Держприкордонслужба нагадує, що на період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені. Попри чутки у Мережі, діти досі можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків. Нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна.
якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом — нотаріальна згода також не вимагається;
у разі подорожі не з родичами — обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.
Які документи перевіряють у дитини прикордонники:
паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
внутрішній паспорт (за наявності);
свідоцтво про народження;
документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.
Ламінування свідоцтв про народження
У ДПСУ пояснили, що ламінування не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку.
Раніше ми писали, чи дійсно батьки масово вивозять юнаків після 11 класу.