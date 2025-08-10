ТСН у соціальних мережах

Поїздка Зеленського на Аляску та нічні обстріли: головні новини ночі 10 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Путін, Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 серпня 2025 року:

  • Лідери Євросоюзу закликали Трампа захистити інтереси України Читати далі –>

  • На Харківщині пролунала серія вибухів Читати далі –>

  • У російському Саратові палає нафтопереробний завод після атаки БпЛА (відео) Читати далі –>

  • Кремль згадав про «російську» Аляску перед зустріччю Трампа з Путіним — ISW Читати далі –>

  • Білий дім може запросити Зеленського на Аляску — NBC News Читати далі –>

