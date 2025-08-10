- Дата публікації
Поїздка Зеленського на Аляску та нічні обстріли: головні новини ночі 10 серпня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Лідери Євросоюзу закликали Трампа захистити інтереси України Читати далі –>
На Харківщині пролунала серія вибухів Читати далі –>
У російському Саратові палає нафтопереробний завод після атаки БпЛА (відео) Читати далі –>
Кремль згадав про «російську» Аляску перед зустріччю Трампа з Путіним — ISW Читати далі –>
Білий дім може запросити Зеленського на Аляску — NBC News Читати далі –>