Поїздки на BlaBlaCar стануть дорожчими: популярний сервіс підготував українцям нововведення

BlaBlaCar в Україні стане платним.

BlaBlaCar в Україні стане платним для пасажирів. Їм доведеться платити комісію під час бронювання поїздки на платформі.

Про це розповів CEO і співзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон в інтерв'ю "РБК-Україна Авто".

Популярний сервіс пошуку попутників для автомобільних поїздок BlaBlaCar в найближчі місяці стане платним для користувачів в Україні.

"Стратегічне рішення про перехід карпулінга BlaBlaCar в Україні на платну основу вже ухвалено, залишилося визначитися з датою. У будь-якому випадку, це не за горами — серед варіантів ми розглядаємо грудень 2021 року або лютий-березень 2022-го", - сказав він.

За словами співзасновника BlaBlaCar, для пасажирів з'явиться комісія під час онлайн-бронювання поїздки на платформі. Утім, він запевнив, що цей збір буде повертається, якщо водій або пасажир скасовують поїздку. Оплата ж самої поїздки, як і раніше, буде здійснюватися готівкою безпосередньо водієві.

Тим самим, як пише видання, для водіїв нічого не зміниться, оскільки для них користування сервісом залишиться безкоштовним. А ось для пасажирів поїздки стануть дорожче.

Нагадаємо, львівська блогерка Христина Соломаха збиралася дістатися до Києва через популярну онлайн-платформу з пошуку автівки, але натрапила на шахрая. У дівчини знімали кошти доти, доки вона не заблокувала свою банківську карту. Як львівська блогерка потрапила в аферу та як не стати ошуканим у такій ситуації, читайте тут.

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Відома блогерка Христина Соломаха стала жертвою шахрайства з BlaBlaCar

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