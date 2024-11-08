Поїздки Татарова до Росії: посадовець прокоментував закиди журналістів

Олег Татаров, заступник керівника Офісу президента, прокоментував інформацію про те, що він буцімто відвідував Росію після початку війни у 2014 році. Він називає її фейком.

Про це пише BBC.

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Як зазначають журналісти, відповіді на запит щодо виявленої інформації від Офісу президента вони не отримали. Проте BBC NEWS Україна Татаров надав письмовий коментар.

"Зазвичай я не коментую будь-які публікації стосовно себе. Але у зв'язку з війною, що веде Росія проти нашої країни, вважаю необхідним все ж прокоментувати цей фейк, що був поширений сьогодні", – зауважив він.

Крім цього, посадовець заперечив інформацію про будь-які контакти з представниками Росії. Такі закиди він називає недостовірними.

"Це абсолютно неприпустимо – поширювати недостовірні дані і навіть натяки щодо начебто наявності моєї комунікації з кимось з Росії чи поїздок на її територію. Тим більше з посиланням на підконтрольні ворогу джерела", – сказав Татаров.

Нагадаємо, 7 листопада "Схеми" (Радіо Свобода) опублікували матеріал, згідно з яким Татаров відвідував Росію у 2017, 2018 та 2019 роках, а у 2015 році – окупований Крим. За даними журналістів, востаннє він їздив до Росії через Білорусь наступного дня після перемоги Володимира Зеленського на виборах президента 22 квітня 2019 року.

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