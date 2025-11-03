Програма "УЗ-3000": кому ці кілометри дістануться безкоштовно та які головні ризики для бюджету

В Україні анонсували безкоштовний проїзд на 3000 км для всіх українців / © ТСН.ua

Анонсована президентом України Володимиром Зеленським програма «УЗ-3000», яка обіцяє безоплатний проїзд залізницею на три тисячі кілометрів, викликала жваву суспільну дискусію.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що ця ініціатива має на меті розвантажити пікові перевезення та підвищити ефективність використання державних коштів. Проте експертів сумнівчаються у її доцілньості під час війни.

Що відомо про безкоштовні кілометри для українців — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

«УЗ-3000» — безкоштовний проїзд залізницею для українців

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 1 листопада анонсував, що незабаром в країні стартує спеціальна програма транспортної підтримки, яка передбачатиме безкоштовний проїзд залізницею для всіх українців на відстані 3000 км.

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

«Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців, і є вже пропозиції від „Укрзалізниці“ — УЗ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути: Львів — Київ, Київ — Дніпро, будь-які інші», — зазначив він.

За словами президента, ця програма зараз пропрацьовується.

«Оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія («Укрзалізниця» — Ред.) має дати відчутну відповідь людям — кошти, які використовуються, реально служать суспільству», — наголосив Зеленський.

Хто і коли отримає можливість безкоштовних поїздок

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко пояснив деталі програми «УЗ-3000» для безкоштовних поїздок, яка пропонує окремим категоріям пасажирів безкоштовні поїздки.

За його словами, ця ініціатива не потребує додаткових бюджетних витрат, оскільки використовує вільні місця у потягах, що курсують у «низький сезон мобільності» (наприклад, у листопаді).

Заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко / © УНІАН

Пасажири мають право відмовитися від запропонованих дат без наслідків, проте на свята та канікули, коли попит високий, програма не діє.

«Хто не захоче їхати, бо йому не підійдуть дати — той не поїде. У музеях теж є безкоштовні дні, але багато хто уникає саме цих дат», — зазначив він.

Також він наголосив, що участь у програмі є добровільною: пасажир може відмовитися від запропонованих дат без наслідків.

Згодом в «Укрзалізниці» розповіли, що програма розповсюджується на поїздки в далекому сполученні, тобто мова йде саме про внутрішні рейси та не про преміум-сегмент.

Потяг “Укрзалізниці” / © "Укрзалізниця"

«Це адресна можливість для тих, у кого є потреба, а кому не потрібно — звичайно, можуть купувати квитки без жодних змін», — наголосили залізничники.

Своєю чергою, там зауважили, що пасажири, яким не принциповий час поїздки (наприклад, раз на рік навідати родичів чи використати відпустку для поїздки країною), матимуть «сильний стимул подорожувати поза піком, вивільняючи місця в піковий час».

Водночас в УЗ додали, що наразі опрацьовується питання щодо невикористаних кілометрів.

Чому саме 3000 кілометрів?

Назва соціальної програми «УЗ-3000» походить від цифри 3000 кілометрів. Саме така відстань дорівнює подорожі в обидва кінці найдовшим чинним маршрутом «Укрзалізниці» в межах України, пояснили в УЗ.

«Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив», — йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці» розраховують, що «УЗ-3000» допоможе розвантажити піковий період, коли «зловити» квитки вкрай складно. Програма стимулюватиме подорожі у непікові сезони, що є надважливою складовою системного державного фінансування пасажирських перевезень і гарантує впевненість у майбутньому галузі.

«Вона стимулюватиме подорожі в непікові періоди. І ще. Ця програма — важлива складова системного державного фінансування пасажирських перевезень. Це — надважливо і для всіх залізничників, щоб була впевненість у майбутньому галузі», — зазначили залізничники.

Безкоштовні, але не зовсім: за чиї кошти фінансуватиметься нова соцпрограма

В Укрзалізниці повідомили, що програма безкоштовних поїздок «УЗ-3000» розгортатиметься паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень.

«Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної (хай поки й лише часткової) компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців», — йдеться у повідомленні.

Пасажири, які подорожують «за кілометри», дозаповнюватимуть наявні вільні місця, особливо у «низький сезон мобільності», що не створює додаткових операційних витрат. Крім того, «Укрзалізниця» одночасно вводить додаткові платні сервіси (у класах СВ, 1 клас та на міжнародних маршрутах).

Доходи, отримані від цих преміальних категорій, покриватимуть вартість безкоштовних поїздок, гарантуючи фінансову стабільність програми.

«УЗ» наголошує, що головна мета — підвищити ефективність використання державних коштів, оскільки курсування пасажирських поїздів субсидується платниками податків.

«Курсування пасажирських поїздів субсидіює держава, тож важливо, щоб вони задіювались максимально ефективно і якомога більше пасажирів могли подорожувати цілорічно. Підтримка пасажирських перевезень — це кошти платників податків, тож вони мають відчути цей ефект», — зазначають залізничники.

Реакція українців на запровадження програми «УЗ-3000»

Анонс нової програми від Володимира Зеленського щодо безкоштовних трьох тисяч кілометрів викликав неоднозначну реакцію в українців.

Дехто підтримує цю ініціативу, а дехто обурився, говорячи про популізм та нераціональне використання державних коштів.

Інвестиційний банкір, фінансовий експерт та публіцист Сергій Фурса зазначив, що «Черчиль би офігів, якби йому хтось запропонував у 1943 році зробити проїзд британською залізницею безкоштовно і оплатити це щастя з державного бюджету воюючої країни».

«Офігіває певно і керівництво Укрзалізниці, яке навряд чи приймало участь в цьому креативі і не дуже радіє, що обсяг пасажирських перевезень може зрости і воліло б отримати просто підтримку держави, щоб закрити вже існуючі діри, які виникають не тільки від корупції, а переважно від економічно необґрунтованих тарифів пасажирських перевезень і де-факто безкоштовних електричок», — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп Ярослав Железняк також не підтримує таку ідею та зазначає, що ці гроші можна було відправити на армію.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян переконаний, що «Укрзалізниці» необхідна державна підтримка, щоб компанія могла відновити свою лідерську позицію в галузі.

«Але ця підтримка не в масштабуванні пільг і киданні в топку грошей органів місцевого самоврядування, а у чіткому визначенні пріоритетів, підготовці якісних проєктів визначенні джерел стабільного їхнього фінансування», — написав Омелян на своїй сторінці у соцмережі.

Ексміністр вважає, що кращим варіантом стало би будівництво європейської залізничної колії, яка пролягатиме від польського кордону через Львів і Київ аж до Одеси.

Експерт ринку праці Сергій Марченко наголосив, що «3000 безкоштовних кілометрів», не будуть безкоштовними.

«Всі, мабуть розуміють, що ці 3000 км будуть ніякими не безкоштовними, а розмазаними на всіх платників податків, які і заплатять за «безкоштовні» 3000 км у дежбюджет, а держбюджет — Укрзалізниці», — зазначив експерт.

Військовослужбовець ЗСУ та громадський діяч Дмитро Биков розкритикував анонсовану програму «УЗ-3000» та назвав її популістичною. В етері «КИЇВ24» він зазначив, що пасажирські перевезення генерують «Укрзалізниці» збитки (дефіцит близько 22 млрд грн), а додаткові витрати з держбюджету на безкоштовні кілометри є недоречними, особливо на тлі потреб армії.

«Військові часто обурюються, коли достатньо багато чого не вистачає на фронті, і ми бачимо такі популістичні рішення нинішньої влади. Тому важко з цим погодитися і важко дійсно зрозуміти логіку цих дій», — зазначив військовий.

Які ризики для українців становить програма «УЗ-3000»

Економіст, керівник аналітичного напрямку Мережі захисту національних інтересів «ANTS» Ілля Несходовський наголосив, що програма «УЗ-3000» може перетворитися на ще один важкий тягар для бюджету.

За словами економіста, така ініціатива може зробити неприбуткові залізничні маршрути ще більш збитковими.

«Воно, як кажуть, добре на папері. Є маршрути, заповнені лише на 40%, і якщо держава зробить їх безоплатними для всіх, то більшість пасажирів просто перестануть купувати квитки. Адже навіщо платити, якщо можна проїхатися безкоштовно? У підсумку ті напрямки, які вже були нерентабельними, стануть збитковими повністю», — пояснив Несходовський.

Вокзал / © Pixabay

Експерт наголошсив, що «Укрзалізниця» вже зазнала збитків (20 млрд грн збитків у 2024 році), і її фінансують коштом інших бюджетних потреб.

На його думку, така невибіркова допомога є неефективною, оскільки кошти отримують усі, а не лише ті, хто дійсно потребує.

У воєнний час обмежені ресурси слід направляти адресно, а не на всеохопні програми, які можуть фінансуватися за рахунок скорочення видатків на армію.

«Соціальні програми мають бути вибірковими, а не всеохопними. Підтримку слід спрямовувати на тих, хто не може сам себе забезпечити, а не роздавати кошти всім без винятку», — наголосив економіст.

Тим часом українці у соцмережах поширюють меми

Після анонсу проїзду безоплатних з тисяч кілометрів від «Укрзалізниці», соцмереж українців заполонили нові меми.

Більшість жартує, що тепер українська залізниця стане схожою на індійську, яка відома своїми перевезеннями значної кількості пасажирів:

© скриншот

Також деякі вважають, що українці згодом будуть подорожувати не тільки за потребою:

© скриншот © скриншот © скриншот © скриншот

Також жарти українців стосуються і доцільності нової програми:

© скриншот

© скриншот

