Поїздки українців до країн ЄС стануть платними: що відомо

Євросоюз / © Associated Press

Реклама

Від кінця 2026 року в’їзд до країн ЄС для українців більше не буде повністю безкоштовним. Замість простого пред’явлення паспорта тепер потрібно буде заздалегідь оформлювати дозвіл через систему ETIAS та сплачувати комісію онлайн. Такі оновлення змінюють умови безвізового сполучення, до яких ми звикли.

Про це йдеться у публікаціі журналістки Катерини Соляр у мережі Instagram.

Платний в’їзд до ЄС для українців

З кінця 2026 року українці, як і громадяни інших безвізових країн, повинні будуть оплачувати дозвіл на поїздки до Європейського Союзу.

Реклама

Система ETIAS передбачає обов’язкову попередню авторизацію для всіх мандрівників.

Вартість однієї заявки становитиме 20 євро (близько 1016 грн), при цьому оформити дозвіл на сім’ю або групу не можна — кожна людина подає заявку окремо.

Деякі джерела вказують ціну в 7 євро, проте офіційні дані підтверджують 20 євро.

Терміни та умови

Дозвіл ETIAS буде дійсний три роки або до закінчення терміну дії закордонного паспорта. Він дасть змогу багаторазово в’їжджати в 30 країн ЄС, включно з Шенгенською зоною, Кіпром, Болгарією та Румунією.

Реклама

При цьому оплату можна буде здійснити тільки онлайн за допомогою банківської картки через офіційний сайт ETIAS.

Нюанси та ризики

Анкету почнуть розглядати тільки після успішної оплати. Важливо враховувати, що збір не повертається за жодних обставин.

У разі відмови у в’їзді або помилок у даних (наприклад, неправильний номер паспорта або ім’я) дозвіл анулюється, і платити доведеться заново. Ці правила роблять оплату обов’язковою і без можливості повернення коштів.

Нагадаємо, нардеп Сергій Нагорняк заявив про масовий виїзд молоді з України, але у ДПСУ спростували.