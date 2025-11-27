Поїзди між Києвом та Львовом курсуватимуть щогодини: деталі

Поїзди / © УНІАН

«Укрзалізниця» вперше запроваджує тактовий рух на найпопулярнішому напрямку Київ — Львів. Це означає, що поїзди курсуватимуть за стабільним, повторюваним розкладом — щогодини.

Про це повідомила пресслужба компанії.

У графіку руху на 2026 рік, який набуде чинності 14 грудня, «Укрзалізниця» вперше запроваджує тактовий рух між Києвом і Львовом. Це означає, що на цьому маршруті поїзди вирушатимуть із чіткою, стабільною та повторюваною періодичністю — щогодини.

Переважна частина рейсів курсуватиме протягом усього року, за винятком кількох «позапікових» періодів.

Тактовий рух — це система, за якої поїзди вирушають за встановленим, регулярним інтервалом. Такий формат давно застосовують у Німеччині, Австрії, Нідерландах та інших країнах із розвиненою залізницею, а в Україні він уже добре зарекомендував себе на маршрутах Kyiv City Express.

Для пасажирів це означає максимальну зручність: рух стає передбачуваним, поїзди вирушають щогодини в один і той самий час, а розклад легко запам’ятати.

Для самої залізниці така модель вигідна тим, що дає змогу рівномірно розподіляти пасажирські потоки протягом доби та зменшувати пікові навантаження.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке зробить міжнародні поїзди для українців зручнішими: прикордонний та митний контроль тепер проводитимуться безпосередньо у вагонах під час руху поїзда, без тривалих зупинок на кордоні.