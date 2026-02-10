- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 2 хв
Поїзди на Сумщині змінюють маршрути: як тепер дістатися Харкова та Сум
Через загрозу обстрілів «Укрзалізниця» коригує маршрути поїздів на Сумщині. Дізнайтеся про нові сполучення та зручні пересадки для безпечних подорожей.
Рух поїздів на Сумському напрямку через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури тимчасово змінили.
Про це заявили в «Укрзалізниці».
Мета такої корекції маршрутів — гарантувати безпечне та максимально комфортне сполучення для пасажирів.
Зокрема, транзитні поїзди № 45/46 та № 113/114 Ужгород — Харків відтепер курсуватимуть південним маршрутом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин. Попри зміни, пасажири зможуть легко дістатися до необхідних міст завдяки зручним пересадкам.
Щоденно від 7 лютого 2026 року призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.
Харків — Суми: 09:00–12:17
Суми — Харків: 12:57–16:01
Цей поїзд стане ключовим для пересадок в обох напрямках, особливо для мешканців Харківщини та Сумщини.
Можливості пересадок
У Харкові з поїзда № 213/214 можна пересідати на 7 поїздів далекого сполучення, включно з напрямками Ужгород, Холм, Ворохта, Чернівці, Одеса та Перемишль.
У Сумах гарантована пересадка на поїзд № 775/776 Суми — Київ (14:00–19:31), де доступні сполучення до понад 30 міст, включно зі Львовом, Трускавцем, Ужгородом, Одесою і Дніпром.
Для пасажирів із Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача та Ніжина рекомендують такий маршрут:
поїздом № 144/143 Рахів — Суми з пересадкою на № 214/213 Суми — Харків;
зворотно: № 213/214 Харків — Суми з пересадкою на № 775/776 Суми — Київ.
Під час купівлі квитків у застосунку чи на сайті радять обирати опцію «з пересадками», яка автоматично підкаже оптимальні маршрути.
«Укрзалізниця» також просить пасажирів із розумінням ставитися до тимчасових змін та гарантує безпечне перевезення навіть у складних умовах загрози обстрілів.
Нагадаємо, до Дня закоханих курсуватимуть спеціальні рейси «Укрзалізниці». Романтичні поїзди під паровозом курсуватимуть у Києві та Львові.