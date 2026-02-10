Поїзди на Сумщині змінюють маршрути: як тепер дістатися Харкова та Сум

Поїзди на Сумщині змінюють маршрути / © Associated Press

Рух поїздів на Сумському напрямку через регулярну загрозу обстрілів залізничної інфраструктури тимчасово змінили.

Про це заявили в «Укрзалізниці».

Мета такої корекції маршрутів — гарантувати безпечне та максимально комфортне сполучення для пасажирів.

Зокрема, транзитні поїзди № 45/46 та № 113/114 Ужгород — Харків відтепер курсуватимуть південним маршрутом через Лубни, Миргород, Полтаву та Люботин. Попри зміни, пасажири зможуть легко дістатися до необхідних міст завдяки зручним пересадкам.

Щоденно від 7 лютого 2026 року призначено новий швидкий поїзд № 213/214 Харків — Суми з зупинками в Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.

Харків — Суми: 09:00–12:17

Суми — Харків: 12:57–16:01

Цей поїзд стане ключовим для пересадок в обох напрямках, особливо для мешканців Харківщини та Сумщини.

Можливості пересадок

У Харкові з поїзда № 213/214 можна пересідати на 7 поїздів далекого сполучення, включно з напрямками Ужгород, Холм, Ворохта, Чернівці, Одеса та Перемишль.

У Сумах гарантована пересадка на поїзд № 775/776 Суми — Київ (14:00–19:31), де доступні сполучення до понад 30 міст, включно зі Львовом, Трускавцем, Ужгородом, Одесою і Дніпром.

Для пасажирів із Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача та Ніжина рекомендують такий маршрут:

поїздом № 144/143 Рахів — Суми з пересадкою на № 214/213 Суми — Харків;

зворотно: № 213/214 Харків — Суми з пересадкою на № 775/776 Суми — Київ.

Під час купівлі квитків у застосунку чи на сайті радять обирати опцію «з пересадками», яка автоматично підкаже оптимальні маршрути.

«Укрзалізниця» також просить пасажирів із розумінням ставитися до тимчасових змін та гарантує безпечне перевезення навіть у складних умовах загрози обстрілів.

Нагадаємо, до Дня закоханих курсуватимуть спеціальні рейси «Укрзалізниці». Романтичні поїзди під паровозом курсуватимуть у Києві та Львові.