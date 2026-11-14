Поїзди по всій Україні затримуються, деякі на понад 5 годин: де ситуація найважча

Потяги «Укрзалізниці» затримуються / © Укрзалізниця

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У суботу, 14 листопада, поїзди по всій Україні продовжують рухатися із запізненням. Станом на 15:01 у переліку «Укрзалізниці» є 19 рейсів із затримками. Найбільше відставання від графіка становить 5 годин 43 хвилини.

Про це свідчать дані на сайті залізничного перевізника.

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Де поїзди затримуються найбільше

Найбільше запізнюються два поїзди з Дніпра: до Трускавця та Львова. Обидва відстають від розкладу на 5 годин 43 хвилини.

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Також значні затримки мають рейси:

Хелм — Харків — 3 години 19 хвилин;

Харків — Хелм — 3 години 2 хвилини;

Дніпро — Ужгород — 2 години 55 хвилин;

Київ — Ужгород — 2 години 49 хвилин;

Дніпро — Перемишль — 2 години 29 хвилин;

Одеса — Перемишль і Кременчук — Перемишль — по 2 години 3 хвилини.

Поїзд із Перемишля до Києва запізнюється на дві години, а рейс Хелм — Дніпро — на 1 годину 56 хвилин.

Затримки поїздів по всій Україні / © Укрзалізниця

Чому затримуються поїзди

Серед причин, які «Укрзалізниця» вказує для окремих рейсів, — технічні обмеження, тривалі загрози ворожих безпілотників на маршрутах і посилений прикордонний контроль. Деякі поїзди також відстають від графіка через затримку попереднього рейсу, який має виконати зворотне сполучення.

Час прибуття в таблиці прогнозний і може змінюватися залежно від ситуації. Пасажирам варто перевіряти статус свого поїзда перед виїздом на вокзал.

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» продовжує розширювати міжнародне сполучення. Від 28 листопада має курсувати новий поїзд Київ — Холм із зупинками в Житомирі та Луцьку. Він дасть мешканцям цих міст змогу дістатися Польщі без пересадки на кордоні, а в Холмі передбачені подальші рейси до Варшави, Любліна та Познані. Новий маршрут із Житомира та Луцька має зробити міжнародні поїздки доступнішими для пасажирів із цих регіонів.

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