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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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143
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2 хв

Поїзди по всій Україні затримуються, деякі на понад 5 годин: де ситуація найважча

Найбільші проблеми виникають на маршрутах із Дніпра, а також у міжнародному сполученні з Польщею. Серед причин відхилень від графіка — технічні обмеження, загрози російських безпілотників і тривалий прикордонний контроль.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Потяг Укрзалізниці

Потяги «Укрзалізниці» затримуються / © Укрзалізниця

У суботу, 14 листопада, поїзди по всій Україні продовжують рухатися із запізненням. Станом на 15:01 у переліку «Укрзалізниці» є 19 рейсів із затримками. Найбільше відставання від графіка становить 5 годин 43 хвилини.

Про це свідчать дані на сайті залізничного перевізника.

Де поїзди затримуються найбільше

Найбільше запізнюються два поїзди з Дніпра: до Трускавця та Львова. Обидва відстають від розкладу на 5 годин 43 хвилини.

Також значні затримки мають рейси:

  • Хелм — Харків — 3 години 19 хвилин;

  • Харків — Хелм — 3 години 2 хвилини;

  • Дніпро — Ужгород — 2 години 55 хвилин;

  • Київ — Ужгород — 2 години 49 хвилин;

  • Дніпро — Перемишль — 2 години 29 хвилин;

  • Одеса — Перемишль і Кременчук — Перемишль — по 2 години 3 хвилини.

Поїзд із Перемишля до Києва запізнюється на дві години, а рейс Хелм — Дніпро — на 1 годину 56 хвилин.

Затримки поїздів по всій Україні / © Укрзалізниця

Затримки поїздів по всій Україні / © Укрзалізниця

Чому затримуються поїзди

Серед причин, які «Укрзалізниця» вказує для окремих рейсів, — технічні обмеження, тривалі загрози ворожих безпілотників на маршрутах і посилений прикордонний контроль. Деякі поїзди також відстають від графіка через затримку попереднього рейсу, який має виконати зворотне сполучення.

Час прибуття в таблиці прогнозний і може змінюватися залежно від ситуації. Пасажирам варто перевіряти статус свого поїзда перед виїздом на вокзал.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» продовжує розширювати міжнародне сполучення. Від 28 листопада має курсувати новий поїзд Київ — Холм із зупинками в Житомирі та Луцьку. Він дасть мешканцям цих міст змогу дістатися Польщі без пересадки на кордоні, а в Холмі передбачені подальші рейси до Варшави, Любліна та Познані. Новий маршрут із Житомира та Луцька має зробити міжнародні поїздки доступнішими для пасажирів із цих регіонів.

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