Поїзди змінюють маршрути через Коростень та будуть довше у дорозі: список рейсів
Причина зміни у маршрутах потягів - аварія, яка днями сталася на залізниці поблизу міста Коростень.
Через аварію на залізниці неподалік Коростеня Житомирської області низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об’їзним маршрутом. Він довший, а тому рейси збільшують час у дорозі.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами. Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі», — наголосили в «УЗ».
Протягом 24 грудня альтернативними маршрутами курсуватиме низка поїздів. Список рейсів:
№ 749/750 Київ — Ужгород
№ 707 Київ — Івано-Франківськ
№ 743/744 Дарниця — Львів
№ 67/19 Київ — Варшава
№ 29 Київ — Ужгород
№ 51 Київ — Перемишль
№ 7 Київ — Чернівці
№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ
№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород
№ 97 Київ — Ковель
№ 91 Київ — Львів
№ 63/64 Харків — Перемишль
№ 291/292 Київ — Львів
№ 9/10 Київ — Будапешт
№ 2/124 Ворохта — Харків
У компанії наголошують, що ці незручності тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі.
Нагадаємо, вночі проти 22 грудня неподалік Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд. Через «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків — Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. Внаслідок цього з рейок зійшов і локомотив пасажирського складу.
У ДСНС наголосили, що вантажний поїзд зійшов з рейок через атаку дрона «Shahed». Постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».