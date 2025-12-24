Поїзди змінюють маршрути через Коростень та будуть довше у дорозі: список рейсів

Укрзалізниця / © Associated Press

Через аварію на залізниці неподалік Коростеня Житомирської області низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об’їзним маршрутом. Він довший, а тому рейси збільшують час у дорозі.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами. Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі», — наголосили в «УЗ».

Протягом 24 грудня альтернативними маршрутами курсуватиме низка поїздів. Список рейсів:

№ 749/750 Київ — Ужгород

№ 707 Київ — Івано-Франківськ

№ 743/744 Дарниця — Львів

№ 67/19 Київ — Варшава

№ 29 Київ — Ужгород

№ 51 Київ — Перемишль

№ 7 Київ — Чернівці

№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ

№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород

№ 97 Київ — Ковель

№ 91 Київ — Львів

№ 63/64 Харків — Перемишль

№ 291/292 Київ — Львів

№ 9/10 Київ — Будапешт

№ 2/124 Ворохта — Харків

У компанії наголошують, що ці незручності тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі.

Нагадаємо, вночі проти 22 грудня неподалік Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд. Через «негабарит» на суміжній колії локомотивна бригада пасажирського поїзда №45/46 Харків — Ужгород була змушена екстрено зупинити рух. Внаслідок цього з рейок зійшов і локомотив пасажирського складу.

У ДСНС наголосили, що вантажний поїзд зійшов з рейок через атаку дрона «Shahed». Постраждали четверо працівників «Укрзалізниці».

