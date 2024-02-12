Поза межами ТЦК: у Міноборони повідомили, як працюватимуть рекрутингові центри під час мобілізації

У Львові відкрили центр рекрутингу до армії. А згодом такі центри працюватимуть у центральній та східній Україні.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова під час телемарафону.

"Ми до цього йшли декілька місяців. Ми розуміли, що в Україні є люди, які хочуть захищати свою Батьківщину. Є люди, які хочуть застосувати свої навички найкращим чином", - розповіла Калмикова.

За її словами, спершу здійснювалася робота із "зовнішніми майданчиками".

"Про створення таких рекрутингових центрів поза межами ТЦК. Це місце куди людина приходить, формат як у ЦНАПі. Власне і зараз вони працюють на території ЦНАПу. І ми думаємо, що більшість таких майданчиків буде на території ЦНАПу. Таким чином ми ще більше відкриваємо двері для тих, хто готовий долучитися до захисту країни", - пояснила вона.

Наталія Калмикова розповіла, що в подібних центрах громадян супроводжуватиме рекрутер: від оформлення, проходження навчального центру до прибуття безпосередньо в саму бригаду.

"Я хочу зауважити, що для нас важливим елементом є підготовка. Спочатку ти обираєш куди, до кого, з ким будеш служити, тебе готують. І зовсім з іншим настроєм, з відчуттям власної спроможності людина зможе виконувати свої конституційні обов'язки", - зазначила Наталія Калмикова.

Вона додала, що зараз Міноборони має на меті створити три подібних проєкти.

"Вони будуть працювати у центральній та східній Україні", - повідомила Наталія Калмикова.

Нагадаємо, напередодні відбулося відкриття львівського рекрутингового центру батальйону "Вовки Да Вінчі". Керівниця медичної служби 1-го окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова повідомила, які фахівці наразі потрібні.

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