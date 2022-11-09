"Позакидало аж на дерева": в Херсоні окупанти під час обіду порозліталися в різні боки внаслідок "прильоту"

На Херсонщині в результаті вибуху постраждали окупанти.

У Херсонській області до окупантів під час обіду "прилетіло".

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

За його словами, в Зеленівці під Херсоном партизани підірвали кафе з окупантами.

"Херсонщина. В Зеленівці прилетіло в кафе "Фариз", де орки обідали, а неподалік окопувались. Люди кажуть, що такого ще не було — позакидало їх аж на дерева", - розповів Хлань.

За словами депутата, зараз в Херсоні спостерігається певна анархія. Окупанти перевдяглися у цивільне і безцільно ходять вулицями міста.

Він додав, що Херсон вже повністю розікрали і все майно вивезли на лівий берег, а те що не змогли вивезти, окупанти просто потрощили.

Нагадаємо, що в Херсонській області окупанти перед відступом почали підривати мости. Підірвано щонайменше 5 переправ у Миколаївській та Херсонській області.

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