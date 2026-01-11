- Дата публікації
Позашляховик двічі переїхав собаку: історія Найди закінчилась трагічним фіналом
У ветеренарній клініці не змогли врятувати життя тварини, яка померла ще на підготовчому етапі до операції.
Врятований зоозахисниками собака, якого позашляховик двічі переїхав на паркованні біля Львова, помер у ветеринарній клініці.
Про це повідомили в організації «Домівка врятованих тварин».
У повідомленні зазначили, що за собаку, якого назвали Найдою, вболівала вся країна.
«Історія з шаленим резонансом, тисячами поширень і вірою в диво… Стільки співчуття і стільки людей… Але навіть це інколи не рятує від жорстокості, яка вже сталася», — йдеться у повідомленні.
Зоозахисники повідомили, що сьогодні, 11 січня, мала відбутися перша складна операція, але серце Найди зупинилось раніше, на етапі підготовки.
Тварину екстрено перевели в операційну, підключили до апарату штучної вентиляції легень, було виконано розріз очеревини для прямого масажу серця.
Реанімаційні заходи тривали 15–20 хвилин. Але вона не реагувала. Тож ветеринари констатували смерть.
«Завтра ми передамо її тіло на офіційний розтин. Усі дані будуть долучені до матеріалів справи для розслідування та притягнення винних до відповідальності Вона пішла, але ми з вами мусимо довести справу до кінця», — наголосили в організації.
Нагадаємо, патрульна поліція розшукала водія Nissan Qashqai, який переїхав собаку у місті Пустомити поблизу Львова та поїхав з місця. За кермом автівки перебував 28-річний мешканець одного з сіл Львівського району.