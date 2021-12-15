Позашляховик за щеплення: житель Мукачева виграв автівку за те, що вакцинувався від COVID-19

Позашляховик за щеплення: житель Мукачева виграв автівку за те, що вакцинувався від COVID-19

Автомобіль, телевізори та інші призи, які вручали мукачівцям за вакцинацію, закуплені за кошти міського бюджету.

Житель Мукачева виграв позашляховик, ставши переможцем акції "Вакцинуйся. Збережи життя", яку проводили в громаді впродовж двох з половиною місяців з метою заохочення до вакцинації від COVID-19.

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Про повідомляє пресслужба Мукачівської міськради.

"Сьогодні (15 грудня) в Мукачеві визначили переможця другого етапу акції "Вакцинуйся. Збережи життя". Ним став Марченко Андрій Андрійович, переможець акції отримає позашляховик. Також розіграли два телевізори, так як двоє переможців акції першого етапу не підтвердили наявність необхідних документів. Телевізори отримають Бондар Галина Андріївна, Бербека Наталія Володимирівна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що переможці акції протягом 10 днів мають завітати до ЦНАПу, пред'явити паспорт або ID-картки, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, сертифікат про проходження вакцинації. У разі відсутності хоча б одного з документів у переможця, така особа визнається комісією такою, що втратила право на отримання призу, та за допомогою електронного сервісу обирається наступний переможець, пояснили у міській раді.

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області від жовтня стартувала акція "Вакцинуйся. Збережи життя" серед вакцинованих проти COVID-19 жителів. На її проведення виділили 1,2 млн грн. Призовий фонд акції – автомобіль Renault Duster, 15 велосипедів, 15 електросамокатів, 15 телевізорів.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.