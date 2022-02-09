Позастатутні стосунки та порушення доступу до зброї: перші висновки розслідування стрілянини на "Південмаші"

Позастатутні стосунки та порушення доступу до зброї: перші висновки розслідування стрілянини на "Південмаші"

Госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін поінформував стосовно просування в службовому розслідуванні щодо стрілянини на "Південмаші", під час якої 20-річний Артемій Рябчук розстріляв військовослужбовців.

"Представниками комісії проведено анкетування особового складу частини №3021 НГУ. Вже до початку ґрунтовного аналізу анкет, яке от-от розпочнеться, можу сказати, що комісією виявлено факти позастатутних стосунків. Отримані матеріали будуть скеровані ближчими днями до ДБР", - написав він на сторінці у Facebook.

Єнін наголосив, що виявлені факти позастатутних стосунків не свідчать про мотиви розстрілу, які досі невідомі. Їх з’ясовуватиме ДБР в рамках досудового розслідування.

"Комісією виявлено порушення порядку та організації несення служби, що і призвело до трагедії. Порушено порядок доступу до кімнати зберігання зброї. Зафіксовано відсутність контролю за замиканням ставниці для зброї, яка мала б бути належно замкнута. Також викликає питання якість інструктажу перед вступом до наряду і нехтування медичним забезпеченням військовослужбовців – низка медикаментів в аптечці була відсутня", - відзвітував він.

Водночас заступник міністра повідомив, що госпіталізовані військовослужбовці одужують. Частину з них вже виписано з реанімації.

"Вже наприкіцні цього тижня частина членів комісії повернеться з Дніпра для більш ґрунтовної доповіді", - резюмував Єнін.

Нагадаємо:

У лікарні імені Мечникова у Дніпрі перебувають четверо нацгвардійців, який поранив 20-річний строковик Артемій Рябчук. Двох із них готують до виписки. Найважчі поранені вже можуть говорити і розповіли ТСН.ua подробиці тієї кривавої ночі.

Стрілянина на "Південмаші": строковик, що постріляв співслуживців, відмовився від свідчень

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