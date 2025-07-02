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Позбавлення громадянства Онуфрія: Зеленський пояснив рішення
Зеленський прямо не згадав ім’я Онуфрія чи безпосередньо свій указ про припинення громадянства глави УПЦ МП, але заявив про осіб, «які працюють проти духовної незалежності».
Президент Володимир Зеленський прокоментував своє рішення забрати українське громадянство в очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія.
Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 2 липня.
І хоча Зеленський прямо не згадав ім’я Онуфрія, він заявив про осіб, «які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної».
«Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, — усім цим персонам місця в Україні немає й не буде. Ухвалюємо відповідні рішення», — сказав Зеленський.
Також він анонсував рішення РНБО про нові українські санкції проти цих осіб.
Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.
Причиною назвали наявність в Онуфрія російського паспорта. Сам очільник Московського патріархату в Україні раніше заперечував, що має російське громадянство. Сьогодні в УПЦ МП також запевнили, що в їхнього предстоятеля лише одне громадянство — України.
Зауважимо, що ще 2023 року «Українська правда» провела розслідування, в якому з’ясувала, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії.
Сьогодні у Мережі знову з’явилося фото російського паспортра з портретом Онуфрія.
За інформацією джерел ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін з Росією.