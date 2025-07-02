Позбавлення громадянства Онуфрія: Зеленський пояснив рішення

Президент Зеленський на зустрічі з митрополитом Онуфрієм під час початку своєї каденції у 2019 році / © Українська Православна Церква Московського Патріархату

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Президент Володимир Зеленський прокоментував своє рішення забрати українське громадянство в очільника УПЦ Московського патріархату митрополита Онуфрія.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні за 2 липня.

І хоча Зеленський прямо не згадав ім’я Онуфрія, він заявив про осіб, «які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної».

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«Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з Росією. Фігури з політичним впливом і російським паспортом, особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, зокрема проти духовної незалежності, кожен, хто підтримує агресію чи виправдовує її, — усім цим персонам місця в Україні немає й не буде. Ухвалюємо відповідні рішення», — сказав Зеленський.

Також він анонсував рішення РНБО про нові українські санкції проти цих осіб.

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.

Причиною назвали наявність в Онуфрія російського паспорта. Сам очільник Московського патріархату в Україні раніше заперечував, що має російське громадянство. Сьогодні в УПЦ МП також запевнили, що в їхнього предстоятеля лише одне громадянство — України.

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Зауважимо, що ще 2023 року «Українська правда» провела розслідування, в якому з’ясувала, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії.

Сьогодні у Мережі знову з’явилося фото російського паспортра з портретом Онуфрія.

За інформацією джерел ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін з Росією.