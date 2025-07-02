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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Позбавлення Онуфрія українського громадянства: що кажуть в УПЦ МП

УПЦ МП судитиметься з президентом Зеленським через указ про позбавлення громадянства митрополита Онуфрія.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій

Очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій / © Центр інформації УПЦ

В УПЦ МП прокоментували позбавлення громадянства їхнього очільника митрополита Онуфрія і запевнили, що у ієрарха немає інших паспортів, окрім українського.

Про це заявив речник УПЦ Московського патріархату митрополит Климент (Вечеря) у коментарі «Суспільному».

Він запевнив, що Онуфрій «не звертався» до Росії «з заявою про отримання іншого громадянства».

За словами Климента, голова УПЦ МП оскаржуватиме указ президента про позбавлення громадянства та доводитиме, що не має інших паспортів, крім українського. В УПЦ МП вважають, що рішення про припинення громадянства «підлягає певному юридичному сумніву».

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.

Причиною назвали наявність в Онуфрія російського паспорта. Сам очільник Московського патріархату в Україні раніше заперечував, що має російське громадянство.

Зауважимо, що ще 2023 року «Українська правда» провела розслідування, в якому з’ясувала, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії.

За інформацією джерел ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін з Росією.

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