Позбавлення Онуфрія українського громадянства: що кажуть в УПЦ МП

Очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій / © Центр інформації УПЦ

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В УПЦ МП прокоментували позбавлення громадянства їхнього очільника митрополита Онуфрія і запевнили, що у ієрарха немає інших паспортів, окрім українського.

Про це заявив речник УПЦ Московського патріархату митрополит Климент (Вечеря) у коментарі «Суспільному».

Він запевнив, що Онуфрій «не звертався» до Росії «з заявою про отримання іншого громадянства».

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За словами Климента, голова УПЦ МП оскаржуватиме указ президента про позбавлення громадянства та доводитиме, що не має інших паспортів, крім українського. В УПЦ МП вважають, що рішення про припинення громадянства «підлягає певному юридичному сумніву».

Нагадаємо, що сьогодні президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія.

Причиною назвали наявність в Онуфрія російського паспорта. Сам очільник Московського патріархату в Україні раніше заперечував, що має російське громадянство.

Зауважимо, що ще 2023 року «Українська правда» провела розслідування, в якому з’ясувала, що митрополит Онуфрій і ще понад 20 священослужителів УПЦ МП мають громадянство Росії.

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За інформацією джерел ТСН.ua, очільника УПЦ МП Онуфрія можуть віддати на обмін з Росією.