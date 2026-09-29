Від мовних скандалів до "Миротворця": Потап ризикує втратити звання заслуженого артиста — усі подробиці

Олексій Потапенко (Потап) / © скриншот з відео

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Одіозного репера з України Олексія Потапенка, більш відомого як Потап, планують позбавити звання «Заслужений артист України». Відповідна петиція уже набрала необхідну кількість голосів, а президент Володимир Зеленський уже її розглянув та оголосив про своє подальше рішення.

Раніше сам артист іронічно відреагував на таку ініціативу, заявивши про готовність віддати звання в обмін на «Народного», однак невдовзі разом із дружиною потрапив до бази «Миротворця» через черговий мовний скандал.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Що відомо про позбавлення Потапа звання «заслужений артист України»

Президент України Володимир Зеленський розглянув петицію ініціаторки Катерини Таран щодо позбавлення репера Олексія Потапенка, звання «Заслужений артист України». Звернення зібрало понад 25,8 тисячі голосів із необхідних 25 тисяч.

У своїй відповіді президент пояснив, що позбавити цієї державної нагороди можна лише за обвинувальним вироком суду або за рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) про застосування санкцій, які вимагають належної джерельної бази й підтверджених фактів.

Оскільки авторка закликала перевірити публічну діяльність, висловлювання та можливу співпрацю артиста з представниками РФ, Зеленський перенаправив петицію прем’єр-міністру Сергію Корецькому та тимчасовому виконувачу обов’язків очільника Служби безпеки України Олександру Покладу для перевірки відповідно до закону. Наразі остаточного рішення немає: питання передали на опрацювання Кабміну та СБУ.

Раніше, а саме у серпні, одіозний репер Потав відреагував в Instagram щодо ініціативи позбавити його звання заслуженого артиста.

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Музикант іронічно зазначив, що готовий добровільно віддати нагороду, якщо це комусь допоможе чи наблизить перемогу. Водночас він назвав ініціативу «полюванням на відьом», закликавши українців єднатися та «не жерти своїх».

Потап наголосив, що вважає себе «народним артистом» завдяки багаторічній кар’єрі та підтримці слухачів, і запропонував обміняти офіційне звання «Заслуженого» на «Народного», оскільки, на його думку, народну любов у нього забрати неможливо.

«Маю зустрічну пропозицію: „Заслуженого“ готовий здати добровільно. В обмін на „Народного“. Бо не ви мені народну любов давали — не вам її й забирати», — зазначив Потап.

Допис Потапа у соцмережі / © скриншот

Потап потрапив до бази «Миротворця» — що відомо

У вересні 2026 року Олексій Потапенко потрапив до бази «Миротворця» через неоднозначні зізнання про виїзди з України. Головна причина внесення артиста до реєстру, як зазначають на порталі «Миротворець», — це його інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій, у якому продюсер зізнався, що під приводом благодійності через різні міністерства виїжджав за кордон і паралельно займався там комерцією.

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«Кожного разу це були якісь різні міністерства, різні ситуації, компанії, фірми. Це був один і той самий привід — благодійна робота… В оригіналі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще роблю комерційну роботу», — йдеться у цитаті з інтерв’ю, яку навели в досьє «Миротворця».

Також Потапа звинувачують в участі в «актах гуманітарної агресії проти України», а також «інформаційно-пропагандистських заходах, які спрямовані на дестабілізацію суспільного життя в Україні».

Примітно, що артист потрапив до бази слідом за своєю дружиною Настею Каменських. Вона опинилася в реєстрі після того, як у розмові з тією ж Гордєєвою заявила, що через перехід на українську мову в неї з’явилася кіста на зв’язках, а психолог радив повернутися до російської, що спровокувало хвилю мемів у Мережі.

Скандали із Потапом та Настею Каменських — останні новини

Відео про «свободу» на розкішній яхті від Потапа та Насті Каменських розбурхало Мережу

Потап і Настя Каменських обурили мережу роликом із відпочинку на яхті, записаним російською мовою. У ньому артисти фактично виправдовували повернення до російської, прикриваючись свободою.

Відео вони опублікували в Instagram.

«Боже, пробачте нас, будь ласка, за те, що розмовляємо російською мовою, ми зовсім забули, що є таке поняття як… Свобода», — йдеться у підписі до відео.

Відео стало своєрідною відповіддю на закиди щодо повернення пари до російськомовних пісень та спілкування у публічному просторі. Утім, українці в коментарях сприйняли такий сарказм як зневагу до країни під час війни та жорстко розкритикували подружжя:

«Тоді нащо треба було в інтервʼю казати, що більше ніколи не будете співати російською?»

«Це занадто, коли на Батьківщині йде така страшенна війна… Навіщо таке постити»

«Сумно, що Настя робила вигляд патріота своєї країни… Пісні, які чіпляли за серце. “Тому що я Україна” — це все бла бла бла… Мова має значення!!!»

«Перевзулися»

«Робити з російської мови демонстративний „символ свободи“ саме зараз — це вже не про свободу. Це про позицію».

Коментарі українців під відео Потапа та Насті Каменських в Instagram / © скриншот

Коментарі українців під відео Потапа та Насті Каменських в Instagram / © скриншот

Потап та Каменських намагалися виправдатися за російську мову

Після публікації скандального відео з яхти, Потап і Настя Каменських викликали нову хвилю обурення в Мережі своїми виправданнями.

Першою в Instagram висловилася Каменських. Співачка заявила, що не планує «грати в ура-патріотизм» чи носити вишиванку, назвала мовні претензії дискримінацією та зауважила, що російська є для неї рідною з дитинства. Вона додала, що вони з Потапом не зреклися України, але припустила, що «батьківщина відмовилася від них».

Слідом за нею Потап зазначив, що володіння мовами не вважає зрадою культури, а до петиції про позбавлення його звання «заслуженого артиста України» ставиться спокійно й готовий від нього відмовитися, оскільки статусу артиста це не змінює.

Допис Потапа в Instagram / © скриншот

«Дійшло навіть до петиції про позбавлення мене звання Заслуженого артиста України. Я ставлюся до цього спокійно. Якщо моє звання допоможе Україні перемогти — забирайте. Якщо комусь від цього стане легше — будь ласка. Мені не потрібне посвідчення, щоб залишатися артистом», — написав він у соцмережі.

У відповідь, українці в коментарях звинуватили подружжя в спробах «усидіти на двох стільцях» та зазначили, що подібними заявами артисти лише погіршують своє становище.

Коментарі українців під дописом в Instagram / © скриншот

Коментарі українців під дописом Насті Каменських в Instagram / © скриншот

Коментарі українців під дописом в Instagram / © скриншот

Як змінювалася мовна позиція артистів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Після початку повномасштабного вторгнення Настя Каменських і Потап публічно підтримали Україну та перейшли на українську мову. Потап спершу обіцяв відмовитися від російськомовних пісень, а пара за кордоном активно демонструвала патріотизм.

Втім, згодом їхня позиція змінилася. Влітку 2025 року під час туру в США Каменських виконувала свої російські хіти та зверталася до глядачів російською, виправдовуючи це тим, що «мова не має значення, головне — любов».

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Наприкінці того ж року артистка знову потрапила у скандал: опублікувала звернення українською про новий етап творчості та мрію бути міжнародною співачкою, але додала до нього російські субтитри й опис. Це викликало нову хвилю критики, а підписники нарекли її «розчаруванням року».

У 2026 році мовна тема навколо Каменських і Потапа загострилася ще сильніше. Артисти знову об’єдналися на сцені та почали активно використовувати російську у творчості й мережах. Зокрема, наприкінці липня дует заспівав свої старі російськомовні хіти на фестивалі Лайми Вайкуле в Латвії.

Додатковий резонанс викликав і вибір сценічного вбрання: Каменських з’явилася перед глядачами у весільній сукні з фатою та букетом, а Потап — у класичному чорно-білому костюмі нареченого. Виступ дуету обурив українську публіку.

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Згодом Настя Каменських повністю повернулася до російської у побуті та творчості. Своє рішення вона пояснила психосоматикою: за порадою психолога вона відмовилася від української, оскільки через мовний перехід у неї нібито виникли проблеми з голосом і кіста на зв’язках.

«Я пішла до психолога, і він мені каже: „Повертайся до російської мови, твоє тіло не сприймає це“. І річ же не в тому, кому належить ця мова, це ж суто психосоматика. Давай краще так, я вірю у психосоматику: все, що з нами відбувається, іде з голови», — запевнила вона.

Також артистка заявила, що вважає мовне питання штучно загостреним, а власні інтереси ставить вище за суспільні, хоча й підтримує повну українізацію країни в майбутньому.

«Так, я впевнена, що Україна має спілкуватися українською на 100%, але я тоді зробила для себе висновок, що сама для себе хочу вирішувати, якою мовою розмовляти чи співати. І так, тоді все змінилося, тому що я живу своє життя», — підсумувала співачка.

Такі заяви викликали хвилю обурення та іронії в соцмережах.

Своєю чергою продюсер Геннадій Вітер в інтерв’ю ТСН назвав абсурдними заяви своєї куми Насті Каменських про появу кісти через українську мову, зауваживши, що вона знає п’ять мов.

«Настя знає не тільки одну-дві мови. Вона знає, наскільки я пам’ятаю, п’ять мов і дуже гарно володіє ними. Я вважаю, це якась фігня, яку їй „вбив“, скоріш за все, Потап, для того, щоб знов піднятися на якісь там щаблі», — заявив Вітер.

На його думку, цю версію їй нав’язав Потап, щоб повернути російськомовну аудиторію за кордоном і заробляти на старому репертуарі. Продюсер зазначив, що такі виправдання обурили навіть російськомовних слухачів, а сама пара цими діями остаточно перекреслила себе в Україні.

Вітер додав, що не спілкується зі співачкою понад півтора року, і припустив, що вона піддалася впливу чоловіка через гроші або особисті почуття.

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