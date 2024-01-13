Позбавлення нардепів бронювання та їхня мобілізація: чи можливо це і які складнощі

У нас мають бути легітимні парламент і країна.

Питання скасування бронювання для нардепів та їхньої мобілізації обговорюється. Та слід розділяти державних службовців та депутатів.



Про це в ефірі телемарафону сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, наразі:

запропонована норма, щоб державні службовці категорії Б та В до 50% за посадами підпадали під мобілізацію, але вирішується це Кабміном;

була пропозиція винести з тих депутатів, хто не підпадає під мобілізацію, але підпадає під бронювання. Тут також норма, яку потрібно розглядати, яким чином краще це зробити. За словами Чернєва, він готовий хоч завтра піти на фронт, адже був там у 14-му році, а у зоні бойових дій перебуває чимало його друзів і колег.

"Але разом з тим маємо розуміти, що має бути легітимний парламент і країна легітимна, яка має законодавчу гілку влади, працюючу і приймаючу закони, в тому числі і бюджети для Міністерства оборони, і закони про мобілізацію", – підсумував він.

Раніше стало відомо, які суперечливі пункти приберуть із законопроєкту про мобілізацію.

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