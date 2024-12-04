Позбавлення водійських прав "ухилянтів": юрист пояснив тонкощі

Адвокат зазначив, що йому не відомо жодного випадку, коли ухилянта позбавляли прав.

Механізм позбавлення "ухилянтів" водійського посвідчення наразі дуже важко реалізується.

Про це розповів військовий юрист Тарас Боровський в етері "Новини.LIVE".

"Позбавлення права керування транспортним засобом, яке передбачене в законодавстві про мобілізацію. Воно не просто не автоматичне, воно дуже важко застосоване" – зазначив юрист.

Він додав, що У ТЦК є лише місяць, щоб подати адміністративний позов до місцевого суду з метою позбавлення ухилянта права керування транспортним засобом. Кожен позов має бути написаний індивідуально юристом ТЦК під окремий випадок.

"Спочатку накладають штраф, потім, наприклад, якщо людина не сплачує штраф, їй ще раз присилають повістку, а потім оголошують у розшук. [...] ТЦК отримує інформацію від поліції про невдалий розшук особи і має місяць для подання адміністративного позову до суду. […] Часу на це у юристів ТЦК, які часто займаються лише тим, що рахують хабарі, просто немає", – підсумував Боровський.

Юрист зазначив, що поданий до суду позов щодо "ухилянта" можуть залишити без розгляду або відхилити.

Нагадаємо, у Полтавському обласному терцентрі комплектування (ТЦК) стався конфлікт між військовозобов’язаним та співробітником центру через рішення військово-лікарської комісії (ВЛК) про придатність до військової служби.

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