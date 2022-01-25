Позбавлятимуть стипендій та відраховуватимуть: як каратимуть студентів за продаж рефератів та курсових

Позбавлятимуть стипендій та відраховуватимуть: як каратимуть студентів за продаж рефератів та курсових

Студентам, що продають академічні твори, загрожуватиме навіть відрахування.

Верховна Рада 25 січня в першому читанні прийняла зміни до Закону "Про освіту", які встановлюють відповідальність за продаж рефератів, курсових, дипломних, докторських та інших робіт.

Про це стало відомо з законопроєкту, опублікованого на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що законопроєкт розроблено для того, аби встановити відповідальність за передачу академічного твору третій особі для того, аби ця особа далі могла видавати себе за автора цього твору.

Порушникам, зокрема, загрожуватиме:

повторне проходження оцінки (контрольна робота, іспит, залік і т. п.);

повторне проходження освітньої програми;

позбавлення стипендії;

позбавлення пільг з оплати навчання;

відрахування з навчального закладу, за винятком тих, хто отримує загальну середню освіту.

Автори законопроєкту також пропонують визначити поняття "академічний твір" як твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, художньої, навчальної або іншої творчої діяльності, які використовуються для підтвердження результатів навчання, присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів та вчених звань.

Слід зазначити, що законопроєкт № 5461 про внесення змін до Закону "Про освіту" було зареєстровано ще у травні минулого року. Сьогодні, 25 січня, 250 депутатів прийняли законопроєкт у першому читанні.

Нагадаємо, від початку 2022 року українським студентам підвищили іменні та академічні стипенді у більш ніж 1,5 раза. А ось студентам, які отримують професійну освіту, стипендії піднімуть у 2,5 раза.

Водночас тепер стипендії отримуватимуть лише 40% студентів, а не 45%, як було до цього.

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