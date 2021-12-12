Позбивав людей, як кеглі: з'явилося відео моторошної ДТП на "зебрі" у Луцьку (відео 18+)

Позбивав людей, як кеглі: з'явилося відео моторошної ДТП на "зебрі" у Луцьку (відео 18+)

Автівка на швидкості влетіла у натовп пішоходів.

У Луцьку 16-річний водій збив 5 людей на "зебрі". Постраждалих доправили до лікарні.

Відео наїзду на пішоходів оприлюднили в Мережі.

На кадрах видно, як люди починають переходити дорогу регульованим пішохідним переходом, а в них на швидкості влітає легковик і буквально розкидає в різні боки. При чому автівка навіть не гальмує, а "летить" далі.

В результаті зіткнення найбільше постраждала 39-річна жінка. Вона перебуває у реанімації у непритомному стані. У жінки діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки.

Нагадаємо, що Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

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