Позбивав людей, як кеглі: з'явилося відео моторошної ДТП на "зебрі" у Луцьку (відео 18+)

Автівка на швидкості влетіла у натовп пішоходів.
У Луцьку 16-річний водій збив 5 людей на "зебрі". Постраждалих доправили до лікарні.
Відео наїзду на пішоходів оприлюднили в Мережі.
На кадрах видно, як люди починають переходити дорогу регульованим пішохідним переходом, а в них на швидкості влітає легковик і буквально розкидає в різні боки. При чому автівка навіть не гальмує, а "летить" далі.
В результаті зіткнення найбільше постраждала 39-річна жінка. Вона перебуває у реанімації у непритомному стані. У жінки діагностували політравму, перелом кісток черепа та гомілки.
Нагадаємо, що Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.
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