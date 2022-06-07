Позбуваємося неприємного запаху з каналізації без хімії: п'ять способів

Часом із каналізації на кухні йде неприємний запах. Залишки їжі можуть застрягати в трубах, коли ви миєте посуд, створюючи справжній сморід. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як позбутися неприємного запаху з каналізації без хімії.

Найпростіший спосіб позбутися смороду з каналізації на кухні - це використати спеціальні хімічні засоби. Проте не все так просто. По-перше, вони не лише очищають труби від бактерій, грибків та залишків їжі, але й можуть пошкоджувати сантехніку. Особливо, якщо використовувати їх надто часто. По-друге, комерційні засоби часто виділяють запахи і гази, які також можуть бути неприємними чи навіть небезпечними для людей з астмою чи алергією.

Як позбутися неприємного запаху з каналізції народними засобами: 5 способів

Вода, оцет та харчова сода

Щоб позбутися неприємного запаху з каналізації, вам знадобиться:

100 г соди;

500 мл теплої води;

200 мл оцту.

Що потрібно робити:

В миску з теплою водою додати оцет і сіль. Щойно побачите, що почала відбуватися хімічна реакція, негайно вливайте суміш в стік. Через 30 хвилин залийте літром окропу.

Це простий і доступний засіб, який допоможе вам позбутися неприємного запаху з каналізації не лише на кухні, але й у ванній кімнаті чи туалеті.

Сіль, лід та лимон

Цей спосіб ще простіший за попередній. Вам знадобиться один лимон, трішки льоду та дрібка солі. За допомогою цих предметів ви зможете позбутися залишків їжі, які залишилися в трубі та можуть бути причиною неприємного запаху з каналізації.

Що потрібно робити:

В дренаж потрібно кинути кілька кубиків льоду иа дрібку солі. Виконати утилізацію. Якщо потрібно, повторіть два перших кроки. В кінці додайте кілька шкірок лимону - вони нададуть цитрусовий аромат.

Дріжджі і вода

Така комбінація дає хороші результати. Вам знадобиться:

пакетик сухих дріжджів;

склянка води.

Що потрібно робити:

Склянку води потрібно довести до кипіння. Додайте пакетик дріжджів і зачекайте, щоб вони розчинилися. Цю суміш потрібно залити в каналізацію та залишити на ніч.

Такий спосіб дуже простий і недорогий. Він також підходить для ванної кімнати.

Білий оцет із харчовою содою

Цей варіант трішки схожий на перший, але складніший і потребує більше часу. Вам знадобиться:

склянка харчової соди (краще відкрити новий пакунок);

білий оцет, щоб утворилася піна.

Що потрібно робити:

Коли вже утворилася піна з харчової соди і оцту, додайте суміш в каналізацію. Зачекайте 15 хвилин, а потім залийте воду.

Так ви позбудетеся будь-яких неприємних запахів зі стоку.

Харчова сода для профілактики

Важливо не лише позбутися неприємного запаху з каналізації, але й час від часу виконувати певні дії, щоб запобігти його повторній появі. Не забувайте час від часу просто насипати в стік невелику кількість звичайної харчової соди.