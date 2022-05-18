Позбуваємося російськомовного видавання в пошуку YouTube та Google: проста інструкція для українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України багато українців почало відмовлятися від російського контенту. Однак YouTube та Google продовжують показувати у видачі російську, навіть якщо запит зроблено українською мовою. Читайте в матеріалі ТСН.ua як позбутися російськомовного видавання в пошуку раз і назавжди.

Просту та зрозумілу всім українцям інструкцію запропонувала в твітері блогерка та редакторка Катерина Ятель. Вона описала, як швидко налаштувати інтернет-сервіси, щоб назавжди позбутися російськомовного видавання в пошуку.

Інструкція, щоб позбутися російськомовного видавання в пошуку Google

Авторизуйтесь в Google. Зайдіть на пошуковий сервіс Google.com та оберіть справа знизу вкладку "Налаштування" - "Налаштування пошуку" - "Мови". Як позбутися російськомовного видавання в пошуку Google / Фото: ТСН.ua Видаліть російську мову з переліку, а потім додайте українську та інші мови, які ви хочете. При цьому українську мову потрібно встановити за замовчуванням. Як позбутися російськомовного видавання в пошуку Google / Фото: ТСН.ua Google буде пропонувати підказки, але намагайтеся на них не клікати. В іншому випадку гугл знову згенерує пошук російською мовою, а це вплине на майбутні результати. Клікніть на посилання та зайдіть в свій обліковий запис Google. Знайдіть вкладку "Особиста інформація" та скрольте донизу сторінки, де буде блок "Загальні налаштування в інтернеті". Тут потрібно обрати "Мова". Як позбутися російськомовного видавання в пошуку Google / Фото: ТСН.ua Видаліть з переліку російську та додайте ті мови, якими ви користуєтесь. Українська мова повинна бути за замовчуванням. Важливо вимкнути автоматичне додавання мов внизу сторінки, тому що алгоритми гугл знають, що українці володіють російською мовою та додають її до переліку автоматично. Як позбутися російськомовного видавання в пошуку Google / Фото: ТСН.ua Не забудьте очистити файли cookie та кеш в своєму браузері.

Коли будете шукати щось в Google не забувайте клікати на кнопку "Інструменти" зверху сторінки під рядком пошуку. Там можна обрати мову вручну. Якщо ви будете так робити, то це переконає алгоритм гугл показувати вам у видачі лише результати українською мовою.

Як позбутися російськомовного видавання в пошуку Google / Фото: ТСН.ua

Додаткові інструменти, щоб позбутися російської мови в Google

Якщо ви користуєтесь браузером Chrome, можете встановити плагін "Лагідна українізація". Його радить користувач Станіслав Бондера. Цей плагін також буде працювати і на смартфоні.

Перед тим, як встановити його, переконайтеся, що на вашому телефоні не використовується російська мова. Щоб зробити це:

Оберіть "Загальні налаштування"; Тоді "Мова та регіон". Якщо серед переліку мов є російська - її потрібно видалити.

Звільняємося від російського контенту в YouTube

Як позбутися російського контенту на YouTube / Фото: Pexels

Тут зробити це дещо складніше, адже сервіс не пропонує можливості налаштування мови.

На жаль, навіть якщо ви шукаєте лише українською мовою, YouTube все-рівно буде показувати вам і російськомовні відео. Коли клікнути хоча б на одне з них, у пошуку з'явиться чимало російської. Причина досить проста - російського контенту в сервісі зараз набагато більше, а алгоритм ютуб знає, що українці володіють російською мовою.

Що ж робити в цьому випадку? Катерина Ятель рекомендує наступні дії:

З історії перегляду та пошуку видалити всі відео російською мовою. Перевірити підписки та видалити російські канали, якщо вони є. На головній сторінці сервісі клікати "Не цікавить канал" на всіх російськомовних відео. Останню процедуру потрібно виконувати регулярно, щоб ютуб зрозумів, що вам не потрібно показувати відео російською мовою.

Звичайно, варто набратися терпіння, адже російськомовні відео зникнуть з вашої видачі в YouTube лише через кілька місяців.