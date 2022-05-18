Позбуваємося російськомовного видавання в пошуку YouTube та Google: проста інструкція для українців

Після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України багато українців почало відмовлятися від російського контенту. Однак YouTube та Google продовжують показувати у видачі російську, навіть якщо запит зроблено українською мовою. Читайте в матеріалі ТСН.ua як позбутися російськомовного видавання в пошуку раз і назавжди.
Просту та зрозумілу всім українцям інструкцію запропонувала в твітері блогерка та редакторка Катерина Ятель. Вона описала, як швидко налаштувати інтернет-сервіси, щоб назавжди позбутися російськомовного видавання в пошуку.
Інструкція, щоб позбутися російськомовного видавання в пошуку Google
- Авторизуйтесь в Google.
- Зайдіть на пошуковий сервіс Google.com та оберіть справа знизу вкладку "Налаштування" - "Налаштування пошуку" - "Мови".
- Видаліть російську мову з переліку, а потім додайте українську та інші мови, які ви хочете. При цьому українську мову потрібно встановити за замовчуванням.
- Google буде пропонувати підказки, але намагайтеся на них не клікати. В іншому випадку гугл знову згенерує пошук російською мовою, а це вплине на майбутні результати.
- Клікніть на посилання та зайдіть в свій обліковий запис Google. Знайдіть вкладку "Особиста інформація" та скрольте донизу сторінки, де буде блок "Загальні налаштування в інтернеті". Тут потрібно обрати "Мова".
- Видаліть з переліку російську та додайте ті мови, якими ви користуєтесь. Українська мова повинна бути за замовчуванням.
- Важливо вимкнути автоматичне додавання мов внизу сторінки, тому що алгоритми гугл знають, що українці володіють російською мовою та додають її до переліку автоматично.
- Не забудьте очистити файли cookie та кеш в своєму браузері.
Коли будете шукати щось в Google не забувайте клікати на кнопку "Інструменти" зверху сторінки під рядком пошуку. Там можна обрати мову вручну. Якщо ви будете так робити, то це переконає алгоритм гугл показувати вам у видачі лише результати українською мовою.
Додаткові інструменти, щоб позбутися російської мови в Google
Якщо ви користуєтесь браузером Chrome, можете встановити плагін "Лагідна українізація". Його радить користувач Станіслав Бондера. Цей плагін також буде працювати і на смартфоні.
Перед тим, як встановити його, переконайтеся, що на вашому телефоні не використовується російська мова. Щоб зробити це:
- Оберіть "Загальні налаштування";
- Тоді "Мова та регіон".
- Якщо серед переліку мов є російська - її потрібно видалити.
Звільняємося від російського контенту в YouTube
Тут зробити це дещо складніше, адже сервіс не пропонує можливості налаштування мови.
На жаль, навіть якщо ви шукаєте лише українською мовою, YouTube все-рівно буде показувати вам і російськомовні відео. Коли клікнути хоча б на одне з них, у пошуку з'явиться чимало російської. Причина досить проста - російського контенту в сервісі зараз набагато більше, а алгоритм ютуб знає, що українці володіють російською мовою.
Що ж робити в цьому випадку? Катерина Ятель рекомендує наступні дії:
- З історії перегляду та пошуку видалити всі відео російською мовою.
- Перевірити підписки та видалити російські канали, якщо вони є.
- На головній сторінці сервісі клікати "Не цікавить канал" на всіх російськомовних відео.
- Останню процедуру потрібно виконувати регулярно, щоб ютуб зрозумів, що вам не потрібно показувати відео російською мовою.
Звичайно, варто набратися терпіння, адже російськомовні відео зникнуть з вашої видачі в YouTube лише через кілька місяців.