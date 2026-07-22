Пожежа на газопроводі, вбита у власному домі жінка: Росія цинічно атакувала Одещину (фото)

Росіяни атакували Одещину

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У ніч проти 22 липня росіяни знову цинічно атакували Одещину ударними безпілотниками, спрямувавши їх на цивільну інфраструктуру. Унаслідок ворожих влучань у регіоні виникла низка пожеж, є масштабні руйнування та загибла людина.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака на Одещину: росіяни звіряче обстріляли будинки

Як повідомив очільник Одеської ОВА, ворожий дрон влучив у двоповерховий малоквартирний будинок, через що загинула жінка. В іншому населеному пункті після прильоту безпілотника впав дах приватного будинку — там минулося без потерпілих.

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Крім того, пошкоджень зазнали складське приміщення для зберігання тютюну та магістральний газопровід. Через розгерметизацію газопроводу виникла пожежа.

За даними ДСНС Одеської області, вогнеборці ліквідували загорання сухої трави, пожежу на даху двоповерхівки та масштабне займання на тютюновому складі. На місцях подій також працювали психологи.

До ліквідації наслідків залучали понад 60 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС, а також 8 фахівців і 3 одиниці техніки від місцевих пожежних команд.

«Ворог вкотре атакував Одещину ударними безпілотниками. Під ударами знову опинилася цивільна інфраструктура. На жаль, є загибла. На місцях подій працюють рятувальні та екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин рф проти цивільного населення», — повідомив Кіпер.

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Росіяни почали масовано атакувати Суми

Нагадаємо, внаслідок чергових російських ударів по Сумщині за добу постраждало 10 цивільних у Білопільській, Середино-Будській громадах та в обласному центрі.

У Сумах ворожий реактивний дрон влучив у перший поверх дев’ятиповерхівки в Зарічному районі. Вибух спричинив пожежу та масштабні руйнування будинку, через що було поранено шестеро людей, серед яких четверо дітей віком від 7 до 16 років.

За пів години окупанти завдали нових авіаударів по цивільній інфраструктурі Сум, спричинивши масштабне займання в популярному торгівельному центрі. Під час гасіння вогню росіяни цілеспрямовано атакували підрозділи ДСНС повторними ударами, вщент знищивши один пожежний автомобіль та пошкодивши інший.

Попри постійний ризик, рятувальники евакуювали мешканців, приборкали пожежі та розпочали розбирання завалів. Наразі в місті розгорнуто оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До прибирання руйнувань разом із комунальниками долучилися місцеві жителі, вихованці спортшкіл, а також громадські та благодійні організації.

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