Пожежа на Харківщині: у будинку живцем згоріли троє осіб
Рятувальники виявили тіла у будинку. Названо попередню причину трагедії.
У Харківській області сьогодні, 11 грудня, під час побутової пожежі загинули троє людей.
Про це повідомили у ДСНС Харківщини.
Про пожежу у приватному будинку рятувальникам повідомили близько 07:02.
«Коли прибули рятувальники було встановлено, що в одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько 7 квадратних метрів. Під час розвідки в задимленому приміщенні виявлено тіла трьох загиблих», — сказано у повідомленні.
Причину пожежі з’ясовують. Попередньо, це могло бути необережне поводження з вогнем.
Нагадаємо, на Черкащині через недбалість матері в пожежі загинуло четверо дітей.