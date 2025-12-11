ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Пожежа на Харківщині: у будинку живцем згоріли троє осіб

Рятувальники виявили тіла у будинку. Названо попередню причину трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці пожежі

На місці пожежі / © ДСНС

У Харківській області сьогодні, 11 грудня, під час побутової пожежі загинули троє людей.

Про це повідомили у ДСНС Харківщини.

Про пожежу у приватному будинку рятувальникам повідомили близько 07:02.

«Коли прибули рятувальники було встановлено, що в одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько 7 квадратних метрів. Під час розвідки в задимленому приміщенні виявлено тіла трьох загиблих», — сказано у повідомленні.

Причину пожежі з’ясовують. Попередньо, це могло бути необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, на Черкащині через недбалість матері в пожежі загинуло четверо дітей.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie