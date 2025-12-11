Пожежа на Харківщині: у будинку живцем згоріли троє осіб

На місці пожежі / © ДСНС

У Харківській області сьогодні, 11 грудня, під час побутової пожежі загинули троє людей.

Про це повідомили у ДСНС Харківщини.

Про пожежу у приватному будинку рятувальникам повідомили близько 07:02.

«Коли прибули рятувальники було встановлено, що в одній із кімнат горіли домашні речі на площі близько 7 квадратних метрів. Під час розвідки в задимленому приміщенні виявлено тіла трьох загиблих», — сказано у повідомленні.

Причину пожежі з’ясовують. Попередньо, це могло бути необережне поводження з вогнем.

