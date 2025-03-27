Пожежа на Миколаївщині: на ліжкові живцем згоріла дитина

У будинку сталася пожежа / © Pexels

Реклама

На Миколаївщині сталася пожежа у житловому будинку. Жінку та дитину госпіталізували до лікарні, ще одна дитина загинула.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За даними відомства, 26 березня о 02:39 надійшло повідомлення про пожежу. На місце події направили рятувальників, які з’ясували, що займання виникло в спальній кімнаті житлового будинку.

Реклама

“Під час пожежі травмувалися жінка 1985 року народження та дитина 2014 року народження. Їх госпіталізували до лікарень. Також під час гасіння, в кімнаті на ліжку, рятувальники виявили тіло дитини 2022 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Надзвичайники загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів. Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі в будинку живцем згорів чоловік.