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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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102
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Пожежа на Миколаївщині: на ліжкові живцем згоріла дитина

У будинку сталася пожежа. Що саме її спричинило — з’ясовують правоохоронці.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У будинку сталася пожежа

У будинку сталася пожежа / © Pexels

На Миколаївщині сталася пожежа у житловому будинку. Жінку та дитину госпіталізували до лікарні, ще одна дитина загинула.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

За даними відомства, 26 березня о 02:39 надійшло повідомлення про пожежу. На місце події направили рятувальників, які з’ясували, що займання виникло в спальній кімнаті житлового будинку.

“Під час пожежі травмувалися жінка 1985 року народження та дитина 2014 року народження. Їх госпіталізували до лікарень. Також під час гасіння, в кімнаті на ліжку, рятувальники виявили тіло дитини 2022 року народження”, — йдеться в повідомленні.

Надзвичайники загасили пожежу на площі 40 квадратних метрів. Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час пожежі в будинку живцем згорів чоловік.

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