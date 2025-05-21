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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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187
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1 хв

Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: перші деталі від ДСНС

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Рятувальники.

Рятувальники. / © Associated Press

У середу, 21 травня, сталася пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Займання виникло на території градирні, що не працює.

Деталі розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в коментарі РБК-Україна.

"На цей момент пожежу ліквідовано на площі 960 кв. м. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники. За попередніми даними, 2 людей загинули", — повідомила вона.

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