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Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: перші деталі від ДСНС
У середу, 21 травня, сталася пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Займання виникло на території градирні, що не працює.
Деталі розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в коментарі РБК-Україна.
"На цей момент пожежу ліквідовано на площі 960 кв. м. Над ліквідацією працювало 7 одиниць техніки та 32 рятувальники. За попередніми даними, 2 людей загинули", — повідомила вона.