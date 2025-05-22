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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пожежа на ТЕЦ у Білій Церкві: експертка розповіла, про наслідки для довкілля

Через швидку локалізацію пожежі вдалося мінімізувати наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Пожежа на ТЕЦ у Білій Церкві

Пожежа на ТЕЦ у Білій Церкві / © ДСНС

У Білій Церкві на території місцевої ТЕЦ сталася пожежа, під час якої загинули двоє людей. Горіла недіюча градирня — спеціальна споруда для охолодження води атмосферним повітрям.

Про подію розповіла речниця ДСНС Київської області Вікторія Рубан в ефірі телеканалу «Київ24».

«У Білій Церкві на території ТЕЦ горіла недіюча градирня. Це споруда для охолодження води атмосферним повітрям. На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих», — зазначила речниця.

За її словами, попри велику кількість чорного диму, ліквідація займання відбулася менш ніж за годину, що дозволило мінімізувати викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Речниця також підтвердила, що пожежа не вплинула на енергопостачання регіону, оскільки градирня не була в експлуатації на момент займання.

Нагадаємо, на ТЕЦ проводили ремонтні роботи, під час яких сталося займання. Загоряння охопило площу в 960 м². У гасінні брали участь 7 одиниць техніки та 32 рятувальники. Результати розслідування щодо пожежі очікуються протягом 1–2 днів.

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