- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Пожежа на Житомирщині: у будинку згоріла дитина, доки мати поралась на вулиці
Під час пожежі у будинку перебували діти. Хлопчики залишилися без нагляду.
У селі П’ятка сталася пожежа у приватному будинку. Загинув маленький хлопчик, його старший брат зміг врятуватися.
Про жахливу трагедію повідомили у поліції Житомирської області.
«Унаслідок пожежі було знищено житловий будинок, в якому перебували двоє дітей, віком 1 та 7 років. Старший хлопчик зумів врятуватися самостійно. На жаль, тіло 1-річного малюка рятувальники виявили після ліквідації наслідків горіння», — йдеться у повідомленні.
Мати дітей, за попередньою інформацією, під час загоряння займалася господарством на вулиці.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події та причини загоряння будинку.
Нагадаємо, на Київщині у вогні загинули двоє дітлахів 6 та 7 років та їхній батько.