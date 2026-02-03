Пожежа на Житомирщині: у будинку згоріла дитина, доки мати поралась на вулиці

На місці пожежі

У селі П’ятка сталася пожежа у приватному будинку. Загинув маленький хлопчик, його старший брат зміг врятуватися.

Про жахливу трагедію повідомили у поліції Житомирської області.

«Унаслідок пожежі було знищено житловий будинок, в якому перебували двоє дітей, віком 1 та 7 років. Старший хлопчик зумів врятуватися самостійно. На жаль, тіло 1-річного малюка рятувальники виявили після ліквідації наслідків горіння», — йдеться у повідомленні.

Під час пожежі у будинку перебували діти

Мати дітей, за попередньою інформацією, під час загоряння займалася господарством на вулиці.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події та причини загоряння будинку.

Нагадаємо, на Київщині у вогні загинули двоє дітлахів 6 та 7 років та їхній батько.