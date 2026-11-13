Пожежа, поранені жінки та пошкоджений дитсадок: Росія вдарила по великому обласному центру

Пожежник / © Associated Press

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У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Вінницю, внаслідок обстрілу поранень зазнали дві жінки, у житловому будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

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За його словами, внаслідок російської атаки постраждали дві жінки.

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Окрім цього, зафіксовано загоряння в одному з житлових будинків. Вибухова хвиля пошкодила будівлі в різних частинах міста, зокрема приватний сектор, багатоповерхівки та приміщення дитячого садка.

Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 листопада російські війська атакували Рівне ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

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