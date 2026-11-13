ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
572
Час на прочитання
1 хв

Пожежа, поранені жінки та пошкоджений дитсадок: Росія вдарила по великому обласному центру

Також вибуховою хвилею пошкодило приватні оселі та багатоквартирні будинки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежник

Пожежник / © Associated Press

У ніч проти 13 листопада російські війська атакували Вінницю, внаслідок обстрілу поранень зазнали дві жінки, у житловому будинку спалахнула пожежа.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

За його словами, внаслідок російської атаки постраждали дві жінки.

Окрім цього, зафіксовано загоряння в одному з житлових будинків. Вибухова хвиля пошкодила будівлі в різних частинах міста, зокрема приватний сектор, багатоповерхівки та приміщення дитячого садка.

Інформація про масштаби руйнувань та інші можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 листопада російські війська атакували Рівне ударними безпілотниками.

Ми раніше інформували, що російські військові завдали прицільного удару FPV-дроном по цивільних жителях Сумської області, унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie