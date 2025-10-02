У Житомирі горів гуртожиток медінституту: є постраждалі (фото)

Пожежа в гуртожитку Житомирського медінституту / © Віталій Бунечко / Facebook

Сьогодні о 20:32 у Житомирі виникла пожежа в одній із кімнат п’ятиповерхового гуртожитку Житомирського медичного інституту. Внаслідок пожежі четверо студентів надихалися продуктами горіння. Вони вчасно отримали першу медичну допомогу безпосередньо на місці.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Для близько 400 мешканців гуртожитку (студентів та внутрішньо переміщених осіб) організують розселення в інші приміщення за потреби.

Зазначається, що для евакуації студентів була задіяна пожежна техніка, передана рятувальникам лише рік тому. Висловлюється подяка працівникам ДСНС за оперативність, професіоналізм та готовність прийти на допомогу.

Нагадаємо, у Києві 1 жовтня сталася пожежа у будівлі. Займання зафіксували у Голосіївському районі столиці. У ДСНС повідомили, що спалахнула відселена будівля, площа займання — близько 40 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих.

Також у місті Буча внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі санаторію, який не функціонує. Пожежу ліквідовано о 02:13 на площі 600 м². Виявлено травмованого чоловіка 1977 року народження.