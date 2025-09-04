Пожежа у Кривому Розі: загинуло двоє маленьких дітей (фото)

Рятувальники виявили тіла двох дітей / © ДСНС

Реклама

У Кривому Розі сталася пожежа в п’ятиповерховому житловому будинку. Загинули двоє дітей, ще травмовано троє дітей та жінку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«У квартирі на першому поверсі горіло майно на площі 35 кв. метрів. Під час ліквідації пожежі надзвичайники винесли із палаючої квартири двох непритомних дітей. Медичні працівники здійснили реанімаційні заходи, але, на жаль, двоє дівчаток двох та п’яти років, загинули», — йдеться в повідомленні.

Реклама

На місці трагедії / © ДСНС

Зазначається, що жінку, 1986 року народження, та трьох дітей віком 5,7 та 13 років, госпіталізовано до прибуття рятувальників. Пожежу ліквідовано.

Що саме стало причиною трагедії — з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, в Одеської області сталась пожежа в господарчій споруді — загинули діти.