ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
530
Час на прочитання
1 хв

Пожежа у квартирі в Рівному: 4-річний хлопчик загинув, поки мати була на ринку (фото)

Поліція розслідує смерть хлопчика, якого батьки залишили без нагляду.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Пожежа у квартирі в Рівному: 4-річний хлопчик загинув, поки мати була на ринку (фото)

Пожежа на вулиці Богоявленській у Рівному

У Рівному сталася трагедія — під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик, поки його мати була відсутня — пішла з дому з двома молодшими дітьми.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Як повідомила поліція Рівненщини, займання сталося близько 17:30 на вулиці Богоявленській. Попередньо відомо, що мати разом із двома меншими дітьми — віком 1 і 3 роки — пішла на ринок, де працює її чоловік. У цей час удома залишився старший син.

У Рівному 6 листопада сталася трагедія — під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик

У Рівному 6 листопада сталася трагедія — під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик

Дим із помешкання помітили сусіди, які негайно викликали рятувальників. Пожежу вдалося швидко загасити, однак медики, які прибули на місце, констатували смерть дитини.

Причини займання нині встановлюють експерти.

У Рівному сталася трагедія — під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик

У Рівному сталася трагедія — під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик

За фактом події відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»).

На місці працює слідчо-оперативна група Рівненського райуправління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління.

Нагадаємо, в офісному центрі в Івано-Франківську вибухнула зарядна станція. Рятувальникам довелося евакуювати 40 людей.

У будівлі стався вибух з подальшим займанням офісу на третьому поверсі. Минулося без жертв, але є поранені.

Дата публікації
Кількість переглядів
530
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie