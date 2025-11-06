Пожежа у квартирі в Рівному: 4-річний хлопчик загинув, поки мати була на ринку (фото)

Пожежа на вулиці Богоявленській у Рівному

У Рівному сталася трагедія — під час пожежі у квартирі загинув 4-річний хлопчик, поки його мати була відсутня — пішла з дому з двома молодшими дітьми.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

Як повідомила поліція Рівненщини, займання сталося близько 17:30 на вулиці Богоявленській. Попередньо відомо, що мати разом із двома меншими дітьми — віком 1 і 3 роки — пішла на ринок, де працює її чоловік. У цей час удома залишився старший син.

Дим із помешкання помітили сусіди, які негайно викликали рятувальників. Пожежу вдалося швидко загасити, однак медики, які прибули на місце, констатували смерть дитини.

Причини займання нині встановлюють експерти.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією — пункт 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок»).

На місці працює слідчо-оперативна група Рівненського райуправління поліції та криміналістична лабораторія Головного управління.

