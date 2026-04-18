Пожежа у порту, знеструмлення в обласному центрі, удари по будинках: РФ гатила по різних областях України

Наслідки атаки / © Associated Press

У ніч проти 18 квітня росіяни запустили десятки ударних безпілотників по Україні. Вибухи на тлі атаки пролунали у Запоріжжі, в Одеській області. Частковий блекаут — на Чернігівщині.

ТСН. ua зібрав все, що відомо про руйнування внаслідок обстрілу.

Що кажуть у Повітряних силах України

У ніч проти 17 квітня росіяни атакували Україну 219 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Дрони летіли з таких напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — тимчасово окупований Крим. Близько 150 безпілотників — «Шахеди».

ППО знешкодила 190 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 28 ударних БпЛА в 17 місцях, а також падіння збитих у девʼяти місцях.

Атака по Одеській області

Війська країни-агресора Росії вночі у суботу, 18 квітня, атакували дронами Одеську область, постраждала одна людина, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місцях обстрілу виникли пожежі, які вже ліквідували

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок цілеспрямованого удару РФ по порту поранення дістав водій вантажного автомобіля, йому надали медичну допомогу на місці. На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, де виникла пожежа.

Пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі — адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси та резервуар.

Наслідки атаки / © ДСНС

Чернігівщина без світла

У результаті російської атаки пошкоджень зазнав критичний енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, внаслідок чого без електропостачання залишилися 380 тисяч абонентів.

Про це повідомили у пресслужбі АТ «Чернігівобленерго». Перед цим Повітряні сили ЗСУ вказували, що група дронів РФ рухалася із півночі регіону на південь

Наразі знеструмленими залишаються:

Чернігів

Прилуки

Ніжин

Славутич

абоненти у Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах

Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Атака на Запоріжжя

Близько 23:50 години голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували обласний центр. У місті здійнялася пожежа, відомо про пошкодження житлових будинків внаслідок обстрілу.

Через кілька хвилин стало відомо про пораненого чоловіка у Запоріжжі.

За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже вдалося локалізувати оперативним службам.

Харківщина — росіяни били по будинках

Уночі окупанти вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в м. Богодухів.

Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди.

На місці ворожого удару працювали екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.

Через ворожі удари горіли будинки

Нагадаємо, у МЗС раніше повідомили, що Російська Федерація готується до інтенсифікації повітряного терору, плануючи завдавати масованих ударів по території України до семи разів на місяць.