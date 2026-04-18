Пожежа у порту, знеструмлення в обласному центрі, удари по будинках: РФ гатила по різних областях України
Україна пережила чергову дронову атаку — у містах та регіонах гриміли вибухи.
У ніч проти 18 квітня росіяни запустили десятки ударних безпілотників по Україні. Вибухи на тлі атаки пролунали у Запоріжжі, в Одеській області. Частковий блекаут — на Чернігівщині.
ТСН. ua зібрав все, що відомо про руйнування внаслідок обстрілу.
Що кажуть у Повітряних силах України
У ніч проти 17 квітня росіяни атакували Україну 219 ударними БпЛА типу «Shahed», «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.
Дрони летіли з таких напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — тимчасово окупований Крим. Близько 150 безпілотників — «Шахеди».
ППО знешкодила 190 російських БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовані влучання 28 ударних БпЛА в 17 місцях, а також падіння збитих у девʼяти місцях.
Атака по Одеській області
Війська країни-агресора Росії вночі у суботу, 18 квітня, атакували дронами Одеську область, постраждала одна людина, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На місцях обстрілу виникли пожежі, які вже ліквідували
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба уточнив, що внаслідок цілеспрямованого удару РФ по порту поранення дістав водій вантажного автомобіля, йому надали медичну допомогу на місці. На території портового оператора пошкоджено силоси з кукурудзою, де виникла пожежа.
Пошкоджено об’єкти портової та промислової інфраструктури в Одеському районі — адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, автобуси та резервуар.
Чернігівщина без світла
У результаті російської атаки пошкоджень зазнав критичний енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області, внаслідок чого без електропостачання залишилися 380 тисяч абонентів.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Чернігівобленерго». Перед цим Повітряні сили ЗСУ вказували, що група дронів РФ рухалася із півночі регіону на південь
Наразі знеструмленими залишаються:
Чернігів
Прилуки
Ніжин
Славутич
абоненти у Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах
Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Атака на Запоріжжя
Близько 23:50 години голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що росіяни атакували обласний центр. У місті здійнялася пожежа, відомо про пошкодження житлових будинків внаслідок обстрілу.
Через кілька хвилин стало відомо про пораненого чоловіка у Запоріжжі.
За даними ОВА, внаслідок російської атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури, автівки та приватні будинки. Сталися пожежі, які вже вдалося локалізувати оперативним службам.
Харківщина — росіяни били по будинках
Уночі окупанти вдарили БпЛА по приватному житловому будинку в м. Богодухів.
Постраждали 42-річний чоловік та 63-річна жінка. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Пошкоджено три житлових будинки та господарчі споруди.
На місці ворожого удару працювали екстрені служби, триває ліквідація наслідків пожежі.
Нагадаємо, у МЗС раніше повідомили, що Російська Федерація готується до інтенсифікації повітряного терору, плануючи завдавати масованих ударів по території України до семи разів на місяць.