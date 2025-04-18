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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Пожежа у поїзді на Сумщині: загинув залізничник — деталі трагедії

Пожежа сталася у поїзді №115 Суми-Київ поблизу станції Путивль.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
У потязі Суми - Київ сталася пожежа

У потязі Суми — Київ сталася пожежа / © Associated Press

На Сумщині у пасажирському поїзді спалахнула пожежа, внаслідок якої загинув залізничник.

Про це передає пресслужба «Укрзалізниці».

Інцидент стався у поїзді №115 Суми-Київ поблизу станції Путивль. Зазначається, що через пожежу у вагоні загинув залізничник. Серед пасажирів постраждалих немає.

«Пожежу локалізовано, причини встановлюються. Наразі поїзд продовжує рух до Києва без 4 відчеплених вагонів. Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — додали в УЗ.

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по залізничному вокзалу міста Семенівка, що в Чернігівській області.

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