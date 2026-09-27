Пожежі і загиблий: Одеса оговтується після удару РФ

Одеса пережила атаку / © Associated Press

Реклама

Росія не припиняє атакувати Одесу. Під ударом знову опинилася цивільна інфраструктура. Є загиблі та постраждалі.

Про наслідки атаки 26 вересня повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

Реклама

«До трьох зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу ввечері 26 вересня. Одна людина, на жаль, загинула, ще двоє отримали поранення. На місці триває ліквідація наслідків», — зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, 26 вересня російський безпілотник влучив у будівельний гіпермаркет «Епіцентр» в Одесі, після чого там почалася пожежа. На той момент офіційної інформації про наслідки удару ще не було.

Цього ж дня російські війська завдали удару по іншому обласному центру — Сумах. Під ударом опинився центр міста, росіяни застосували керовані авіабомби. Внаслідок атаки є загиблі та травмовані.

У ніч проти 27 вересня у Києві росіяни вдарили по СТО, на місці працювали рятувальники. За іншою адресою виявили тіло загиблого чоловіка.

Новини партнерів

Новини партнерів