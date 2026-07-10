Пожежі видно навіть із космосу: супутникові фото підтвердили розгром російських танкерів

Танкер російського "тінього флоту". Ілюстративне зображення / © скриншот з відео

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Супутникові знімки підтвердили результати української атаки на російський «тіньовий флот» в Азовському морі. На оприлюднених кадрах видно щонайменше два уражені танкери поблизу Керченської протоки.

Про це повідомляє проєкт «Радіо Свобода» «Схеми», який опублікував супутникові знімки компанії Planet Labs.

За даними журналістів, супутник зафіксував наслідки масштабної атаки українських безпілотників на російську морську логістику 9 липня.

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На одному з оприлюднених кадрів у районі Керченської протоки чітко видно пожежу на одному з танкерів.

Крім того, приблизно за 10 кілометрів від нього зафіксовано ще одне судно з візуальними ознаками ураження.

Водночас журналісти зазначають, що роздільна здатність супутникових знімків не дозволяє достеменно встановити клас або тип пошкоджених суден.

Опубліковані супутникові фото стали ще одним візуальним підтвердженням комплексної операції зі знищення російських суден так званого «тіньового флоту», який Москва використовує для морських перевезень, зокрема в акваторії Азовського моря.

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Загалом за останні кілька днів Сили безпілотних систем та СБУ підбили 34 російські судна, більшість із яких — нафтові танкери. Найбільше ударів завдали по Азовському морю, яке Росія вважає своїм тилом.

Нагадаємо, Україна посилює тиск на російську логістику в окупованому Криму. Після ударів по восьми танкерах, мостах і енергетичних об’єктах забезпечення військ РФ на півострові може суттєво ускладнитися.

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