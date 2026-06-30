Пожежна небезпека зростає: українців попередили про ризиковані дні і регіони (мапа)

Україну попередили про високий ризик пожеж / © Укргідрометцентр

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У більшості областей України з 1 до 3 липня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Громадян закликають бути максимально обережними під час перебування на природі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

За даними синоптиків, через суху та спекотну погоду зростає ризик виникнення масштабних займань у лісах, степових зонах та на відкритих територіях.

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Де в Україні зростає загроза масштабних пожеж / © Укргідрометцентр

Рятувальники нагадують про необхідність дотримуватися правил пожежної безпеки: не залишати непогашене багаття, не кидати недопалки чи сірники у траву, а також не спалювати суху рослинність.

У разі виявлення займання необхідно одразу повідомляти екстрені служби за номером 101.

Нагадаємо і про спеку в Європі. Там стихія ще не сказала свого останнього слова і досягла небачених раніше масштабів.

Так, у польському місті Слубіце метеорологи вже зафіксували рекордні 40,5°C за всю історію вимірювань. Хоча найближчими днями очікується зниження температури, вже за тиждень погода знову різко зміниться.

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Тим часом в Україні липень почнеться пекельною спекою, але потім Україну накриють грози та зливи.

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