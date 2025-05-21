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Пожежу на ТЕЦ у Білій Церкві ліквідували: в ДСНС відповіли про наслідки для довкілля
Пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ спалахнула 21 травня. Внаслідок неї загинуло двоє людей.
Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ ліквідована. Загоряння охопило площу в 960 м². У результаті займання загинули двоє людей. Наслідків для довкілля немає.
Про це в ефірі “КИЇВ 24” розповіла Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області.
«У результаті пожежі загинули двоє людей, третій чоловік, що перебував на місці не постраждав», — повідомила речниця.
За її словами, загоряння охопило площу в 960 м².
«У гасінні брали участь 7 одиниць техніки та 32 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано, загрози для довкілля немає, оскільки споруда не функціонувала», — розповіла вона.
Як заявила речниця ДСНС, причини займання поки не встановлено. Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує обставини, тож результати розслідування очікуються протягом 1–2 днів.
Нагадаємо, у середу, 21 травня, сталася пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Займання виникло на території градирні, що не працює.
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