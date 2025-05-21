Пожежу на ТЕЦ у Білій Церкві ліквідували: в ДСНС відповіли про наслідки для довкілля

Рятувальники ліквідували пожежу на ТЕЦ у Білій Церкві / © із соцмереж

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Пожежа на Білоцерківській ТЕЦ ліквідована. Загоряння охопило площу в 960 м². У результаті займання загинули двоє людей. Наслідків для довкілля немає.

Про це в ефірі “КИЇВ 24” розповіла Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київської області.

«У результаті пожежі загинули двоє людей, третій чоловік, що перебував на місці не постраждав», — повідомила речниця.

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За її словами, загоряння охопило площу в 960 м².

«У гасінні брали участь 7 одиниць техніки та 32 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано, загрози для довкілля немає, оскільки споруда не функціонувала», — розповіла вона.

Як заявила речниця ДСНС, причини займання поки не встановлено. Наразі слідчо-оперативна група з’ясовує обставини, тож результати розслідування очікуються протягом 1–2 днів.

Дата публікації 13:44, 21.05.25 Кількість переглядів 71 На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа

Нагадаємо, у середу, 21 травня, сталася пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Займання виникло на території градирні, що не працює.

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